Стиралка не прощает беспорядок: она может работать 15 лет, но вы её губите за 3

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1:53
Недвижимость

Стиральная машина — не роскошь, а верный помощник в быту, без которого сложно представить современную жизнь. Но знаете ли вы, что именно вы сами можете неосознанно сокращать срок её службы?

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Почему ломаются даже хорошие машины?

Любая техника со временем выходит из строя. И когда это случается, мы сталкиваемся с дилеммой: ремонтировать или сразу покупать новую? Всё зависит от возраста устройства, характера поломки и стоимости ремонта.

Если ваша стиралка младше пяти лет, и стоимость ремонта не превышает 40% цены новой модели — её, скорее всего, стоит починить.

Особенно если речь идёт о недорогой замене: насоса, замка, амортизаторов. А вот проблемы с панелью управления или мотором могут обойтись заметно дороже.

Мелочи, которые ведут к большим проблемам

Часто техника выходит из строя вовсе не из-за износа, а по вине пользователя. Неверная эксплуатация, перегрузка барабана, неправильный выбор программы — всё это "тихие убийцы" стиральных машин.

Парадокс: мы тратим деньги на ремонт или замену техники, хотя могли бы избежать проблем, просто изменив несколько привычек.

Чем вы рискуете?

Некоторые действия изо дня в день наносят вред:

  • Загрузка белья выше установленного лимита
  • Использование некачественных или слишком агрессивных моющих средств
  • Пренебрежение регулярной чисткой фильтров и барабана
  • Отказ от режима самоочистки
  • Игнорирование вибрации или шума при отжиме

Всё это сокращает ресурс даже самой надёжной модели.

Подумайте дважды, прежде чем списывать стиралку

Правильный диагноз и своевременное обслуживание могут продлить срок службы на годы. А ещё - сэкономить на новой технике.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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