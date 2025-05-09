Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте

Вы знали, что из-за неправильного расположения плиты, раковины и холодильника можно потерять десятки часов в год? Всё дело — в "рабочем треугольнике".
Три главные точки — мойка, холодильник и плита — должны быть расположены так, чтобы между ними было удобно перемещаться. Вот несколько рабочих схем:
Важно, чтобы в пределах треугольника была свободная рабочая поверхность — кофемашина на ней не считается. А ещё - никакие углы, пороги и ручки не должны мешать движению.
Если у вас остров, расстояние между ним и другими столами должно быть 1-1,5 метра.
Без электричества ни готовка, ни уборка не обходятся. Планируйте розетки по уровням:
Не хотите портить фартук розетками? Закажите выдвижные блоки.
Один потолочный светильник — мало. Обязательно продумайте освещение столешницы:
Если шкафов нет — подойдут подвесные лампы, главное, чтобы от плафона до стола было не меньше 75 см.
Чтобы мебель была удобной:
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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