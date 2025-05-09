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Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте

2:11
Недвижимость

Вы знали, что из-за неправильного расположения плиты, раковины и холодильника можно потерять десятки часов в год? Всё дело — в "рабочем треугольнике".

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Рабочий треугольник: готовим с умом

Три главные точки — мойка, холодильник и плита — должны быть расположены так, чтобы между ними было удобно перемещаться. Вот несколько рабочих схем:

  • В одну линию: раковина по центру, между ней и плитой — около 80 см, до холодильника — не меньше 40 см.
  • Буквой П: холодильник и раковина — напротив друг друга, плита — между ними.
  • Под углом: техника образует треугольник со сторонами 0,9-1,5 м. Раковину можно сместить от вершины, если угол кажется неудобным.

Важно, чтобы в пределах треугольника была свободная рабочая поверхность — кофемашина на ней не считается. А ещё - никакие углы, пороги и ручки не должны мешать движению.

Если у вас остров, расстояние между ним и другими столами должно быть 1-1,5 метра.

Розетки: куда и сколько

Без электричества ни готовка, ни уборка не обходятся. Планируйте розетки по уровням:

  • Верх: 110 см от столешницы — для вытяжки и подсветки.
  • Низ: 10 см от пола — для плиты, духовки и ПММ.
  • Над столом: 10-15 см — для тостера, мультиварки и т. п.

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Свет: функциональный и уютный

Один потолочный светильник — мало. Обязательно продумайте освещение столешницы:

  • Встроенные светильники.
  • Светодиодные ленты под шкафами.

Если шкафов нет — подойдут подвесные лампы, главное, чтобы от плафона до стола было не меньше 75 см.

Высота гарнитура: просто о главном

Чтобы мебель была удобной:

  • Дно навесных шкафов — на уровне глаз.
  • Столешница — на уровне пупка.
  • До верхней полки можно дотянуться, встав на носочки.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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