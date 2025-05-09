Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы знали, что из-за неправильного расположения плиты, раковины и холодильника можно потерять десятки часов в год? Всё дело — в "рабочем треугольнике".

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Рабочий треугольник: готовим с умом

Три главные точки — мойка, холодильник и плита — должны быть расположены так, чтобы между ними было удобно перемещаться. Вот несколько рабочих схем:

В одну линию: раковина по центру, между ней и плитой — около 80 см, до холодильника — не меньше 40 см.

Буквой П: холодильник и раковина — напротив друг друга, плита — между ними.

Под углом: техника образует треугольник со сторонами 0,9-1,5 м. Раковину можно сместить от вершины, если угол кажется неудобным.

Важно, чтобы в пределах треугольника была свободная рабочая поверхность — кофемашина на ней не считается. А ещё - никакие углы, пороги и ручки не должны мешать движению.

Если у вас остров, расстояние между ним и другими столами должно быть 1-1,5 метра.

Розетки: куда и сколько

Без электричества ни готовка, ни уборка не обходятся. Планируйте розетки по уровням:

Верх: 110 см от столешницы — для вытяжки и подсветки.

Низ: 10 см от пола — для плиты, духовки и ПММ.

Над столом: 10-15 см — для тостера, мультиварки и т. п.

Не хотите портить фартук розетками? Закажите выдвижные блоки.

Свет: функциональный и уютный

Один потолочный светильник — мало. Обязательно продумайте освещение столешницы:

Встроенные светильники.

Светодиодные ленты под шкафами.

Если шкафов нет — подойдут подвесные лампы, главное, чтобы от плафона до стола было не меньше 75 см.

Высота гарнитура: просто о главном

Чтобы мебель была удобной:

Дно навесных шкафов — на уровне глаз.

Столешница — на уровне пупка.

До верхней полки можно дотянуться, встав на носочки.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.