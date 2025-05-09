Риэлторы не нужны? Вот как пройти сделку самому и не нарваться на ошибки

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Реально ли провести сделку самостоятельно и не потерять в деньгах? Да, особенно если знать порядок действий. Вот пошаговая инструкция.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Как продать квартиру в новостройке

Если дом ещё строится, вы продаёте не саму квартиру, а право требования по ДДУ. Оцените цену, изучите рынок и составьте объявление. Можно предложить объект через застройщика, но это снизит прибыль. Покажите покупателю договор, чеки об оплате и, если есть ипотека — согласие банка. Уведомите застройщика о переуступке, заключите договор и зарегистрируйте его в Росреестре.

Что делать со "вторичкой"

Уже есть право собственности? Начинайте с оценки. Анализируйте:

Район и транспорт.

Этаж и планировку.

Состояние ремонта.

Тип дома и вид из окон.

Затем — сбор документов: правоустанавливающие бумаги, согласие супруга, выписка из ЕГРН, справки и т. д.

Готовим объявление

Укажите все плюсы квартиры: расположение, площадь, вид, наличие ремонта. Объявление должно быть чётким и с фото всех комнат. Схема планировки — плюс.

Переговоры и просмотры

Наводите порядок в квартире, проводите показы утром и дружелюбно общайтесь. Расскажите о преимуществах, будьте готовы к торгу.

Сделка и расчёты

Подпишите договор задатка. Деньги — через ячейку, нотариуса или аккредитив. После регистрации собственности получите остаток суммы.

Финал — передача ключей

Составьте акт приёма-передачи, добавьте перечень мебели и справку об отсутствии долгов. Готово!

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт - соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.



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