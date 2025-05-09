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Риэлторы не нужны? Вот как пройти сделку самому и не нарваться на ошибки

1:48
Недвижимость

Реально ли провести сделку самостоятельно и не потерять в деньгах? Да, особенно если знать порядок действий. Вот пошаговая инструкция.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Как продать квартиру в новостройке

Если дом ещё строится, вы продаёте не саму квартиру, а право требования по ДДУ. Оцените цену, изучите рынок и составьте объявление. Можно предложить объект через застройщика, но это снизит прибыль. Покажите покупателю договор, чеки об оплате и, если есть ипотека — согласие банка. Уведомите застройщика о переуступке, заключите договор и зарегистрируйте его в Росреестре.

Что делать со "вторичкой"

Уже есть право собственности? Начинайте с оценки. Анализируйте:

  • Район и транспорт.
  • Этаж и планировку.
  • Состояние ремонта.
  • Тип дома и вид из окон.

Затем — сбор документов: правоустанавливающие бумаги, согласие супруга, выписка из ЕГРН, справки и т. д.

Готовим объявление

Укажите все плюсы квартиры: расположение, площадь, вид, наличие ремонта. Объявление должно быть чётким и с фото всех комнат. Схема планировки — плюс.

Переговоры и просмотры

Наводите порядок в квартире, проводите показы утром и дружелюбно общайтесь. Расскажите о преимуществах, будьте готовы к торгу.

Сделка и расчёты

Подпишите договор задатка. Деньги — через ячейку, нотариуса или аккредитив. После регистрации собственности получите остаток суммы.

Финал — передача ключей

Составьте акт приёма-передачи, добавьте перечень мебели и справку об отсутствии долгов. Готово!

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт - соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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