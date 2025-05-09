Как выкупить долю и не стать жертвой схемы

Покупка доли в квартире — это реальный шанс обзавестись собственным уголком, особенно если арендой ты уже сыт по горло, а денег на "однушку" не хватает. Но важно знать, куда ты ввязываешься.
Долевая собственность — каждый владелец имеет конкретную часть, которую можно продать.
Совместная — всё общее, без выделения долей. Обычно такое жилье — совместно нажитое в браке.
Другие собственники имеют приоритет при продаже доли. Продавец обязан письменно уведомить их о сделке. Есть месяц на ответ — потом можно продавать кому угодно. Если заявок несколько — побеждает тот, кто предложит лучшие условия. Родственные связи значения не имеют.
Суд может признать сделку недействительной, если второй супруг был против.
Площадь, купленная в браке, считается совместной, даже если оформлена на одного.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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