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Как выкупить долю и не стать жертвой схемы

1:47
Недвижимость

Покупка доли в квартире — это реальный шанс обзавестись собственным уголком, особенно если арендой ты уже сыт по горло, а денег на "однушку" не хватает. Но важно знать, куда ты ввязываешься.

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Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Совместная и долевая — не одно и то же

Долевая собственность — каждый владелец имеет конкретную часть, которую можно продать.
Совместная — всё общее, без выделения долей. Обычно такое жилье — совместно нажитое в браке.

Преимущественное право покупки

Другие собственники имеют приоритет при продаже доли. Продавец обязан письменно уведомить их о сделке. Есть месяц на ответ — потом можно продавать кому угодно. Если заявок несколько — побеждает тот, кто предложит лучшие условия. Родственные связи значения не имеют.

Детали, которые нельзя игнорировать

  • Дети в квартире — потребуется согласие органов опеки.
  • Продажа детской доли — важно, чтобы ребёнку обеспечили не хуже условия.
  • Перепланировка — только узаконенные изменения допускаются. Иначе — отказ в регистрации.
  • Долги по ЖКХ — проверяй, иначе платить будешь ты.
  • Обременения — ипотека, аренда и т. п. Проверяются по выписке из ЕГРН.

Как оформить сделку

  • Убедиться в законности всех изменений.
  • Подготовить документы: паспорта, выписки, согласия, технический план и т. д.
  • Заключить договор купли-продажи и заверить у нотариуса.
  • Получить выписку из ЕГРН.

Согласие супруга

Суд может признать сделку недействительной, если второй супруг был против.
Площадь, купленная в браке, считается совместной, даже если оформлена на одного.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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