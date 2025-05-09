Без ремонта и с плесенью: как не нарваться при покупке вторички

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры — не просто сделка, а шаг, который определяет ваше будущее. И хотя риэлтор может помочь, вся ответственность всё равно остаётся на вас. Хотите избежать неприятных сюрпризов? Важно понимать, как правильно выбрать жильё.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Сначала — главное

Первый вопрос, который нужно решить: новостройка или вторичка? Обе опции имеют плюсы и минусы.

Новостройка — это шанс купить дешевле, особенно на этапе котлована. "На старте продаж цена квадратного метра минимальна". Но риск тоже выше.

Чтобы обезопасить себя, с 2019 года действует система эскроу-счетов. Деньги хранятся в банке до завершения строительства, и только потом поступают застройщику. Сделка проходит дольше, но безопаснее.

Проверьте застройщика: его репутацию, уже сданные дома и разрешения на строительство. Если отказывается показывать документы — ищите другого.

Вторичка привлекает тем, что её можно сразу осмотреть. Видите всё: от состояния подъезда до работы сантехники. Оценивайте не только цену, но и потенциальные вложения в ремонт. Помните: "Важно грамотно оценить её состояние".

Критерии выбора

Район: инфраструктура, транспорт, экология.

Тип дома: кирпич, панель или монолит — у каждого свои особенности.

Этаж: дешёвле — первый и последний, но есть нюансы.

Отделка: от "голой коробки" до дизайнерского ремонта.

Не поленитесь поговорить с соседями и сравнить планировку с техпаспортом. Чем больше вы узнаете заранее, тем меньше шансов на неприятные сюрпризы.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development "совершенствование, развитие недвижимости") — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.



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