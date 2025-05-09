Без ремонта и с плесенью: как не нарваться при покупке вторички

Покупка квартиры — не просто сделка, а шаг, который определяет ваше будущее. И хотя риэлтор может помочь, вся ответственность всё равно остаётся на вас. Хотите избежать неприятных сюрпризов? Важно понимать, как правильно выбрать жильё.
Первый вопрос, который нужно решить: новостройка или вторичка? Обе опции имеют плюсы и минусы.
Не поленитесь поговорить с соседями и сравнить планировку с техпаспортом. Чем больше вы узнаете заранее, тем меньше шансов на неприятные сюрпризы.
Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development "совершенствование, развитие недвижимости") — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.
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