Хотите продать жильё с детскими долями? Не совершите эту ошибку

Да, но только по особым правилам. Государство выделяет маткапитал исключительно для улучшения жилищных условий семьи, и любое его использование строго контролируется. Особенно внимательно следят за тем, чтобы интересы детей не были ущемлены.
После получения маткапитала вы обязаны выделить доли всем членам семьи, включая детей. Сделать это нужно в течение шести месяцев. Их размер не регламентирован, но важно соблюдать санитарные нормы — не менее 6 кв. м на человека.
Органы опеки не разрешат продажу, если детям не будет предоставлено равноценное или лучшее жильё. Новая квартира должна быть не хуже старой: по метражу, комфортности, инфраструктуре и даже месторасположению.
Продажа невозможна без официального согласия органов попечительства. Даже если сделка состоялась, её могут признать недействительной. Подаётся заявление, прикладываются документы, решение выносится в течение 15 дней.
Только он имеет право заверять договора с долевой собственностью. Чтобы избежать проблем, заранее проверьте юридическую чистоту жилья через выписку из ЕГРН.
После регистрации права собственности необходимо уведомить органы опеки и предоставить подтверждающие документы.
Продажа жилья с действующей ипотекой и маткапиталом — настоящая головоломка. Банки неохотно идут на такие сделки, ведь если доли детям не были выделены или выделены неправильно, сделку могут аннулировать даже через 15 лет.
Если в квартире есть детские доли, просто разделить имущество между бывшими супругами не получится. Придётся получать разрешение от опеки, и зачастую оно даётся только в случае, если дети остаются жить в тех же условиях.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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