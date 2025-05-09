Хотите продать жильё с детскими долями? Не совершите эту ошибку

Да, но только по особым правилам. Государство выделяет маткапитал исключительно для улучшения жилищных условий семьи, и любое его использование строго контролируется. Особенно внимательно следят за тем, чтобы интересы детей не были ущемлены.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

Доли детям — в первую очередь

После получения маткапитала вы обязаны выделить доли всем членам семьи, включая детей. Сделать это нужно в течение шести месяцев. Их размер не регламентирован, но важно соблюдать санитарные нормы — не менее 6 кв. м на человека.

Найдите новое жилье заранее

Органы опеки не разрешат продажу, если детям не будет предоставлено равноценное или лучшее жильё. Новая квартира должна быть не хуже старой: по метражу, комфортности, инфраструктуре и даже месторасположению.

Разрешение из опеки — обязательно

Продажа невозможна без официального согласия органов попечительства. Даже если сделка состоялась, её могут признать недействительной. Подаётся заявление, прикладываются документы, решение выносится в течение 15 дней.

Сделку оформляет нотариус

Только он имеет право заверять договора с долевой собственностью. Чтобы избежать проблем, заранее проверьте юридическую чистоту жилья через выписку из ЕГРН.

Завершили сделку? Сообщите в опеку

После регистрации права собственности необходимо уведомить органы опеки и предоставить подтверждающие документы.

Если квартира в ипотеке…

Продажа жилья с действующей ипотекой и маткапиталом — настоящая головоломка. Банки неохотно идут на такие сделки, ведь если доли детям не были выделены или выделены неправильно, сделку могут аннулировать даже через 15 лет.

Что при разводе

Если в квартире есть детские доли, просто разделить имущество между бывшими супругами не получится. Придётся получать разрешение от опеки, и зачастую оно даётся только в случае, если дети остаются жить в тех же условиях.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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