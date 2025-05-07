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Вот какие цвета делают интерьер угнетающим — не повторяйте этих ошибок

2:41
Недвижимость

Иногда кажется, что комната оформлена гармонично — цвета подобраны, стиль соблюдён. Но проходит немного времени, и вдруг замечаешь, что находиться в этом пространстве стало утомительно. Почему? Всё дело в психологическом восприятии цвета. Некоторые комбинации способны раздражать, перегружать восприятие и вызывать ощущение беспокойства.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Внутренняя дисгармония начинается с палитры

Неподходящие сочетания цветов — одна из самых частых причин, почему интерьер кажется "тяжёлым" и угнетающим. Даже если визуально всё оформлено аккуратно, неправильный подбор оттенков может действовать как раздражитель. Особенно важно это учитывать, если вы проводите в помещении много времени.

Сочетания, которые лучше не использовать:

1. Фиолетовый и тёмные оттенки

Фиолетовый сам по себе непростой цвет. В больших количествах он может действовать угнетающе, а в паре с чёрным, коричневым или графитовым эффект усиливается. Комната становится "давящей" — вместо уюта возникает ощущение замкнутости. Если хотите использовать фиолетовый, ограничьтесь деталями: подушками, вазами или картинами.

2. Красный и зелёный

Такое сочетание сразу вызывает ассоциации с новогодними гирляндами. В интерьере оно выглядит слишком контрастно и пестро, особенно если тона насыщенные. Отдохнуть в таком пространстве трудно. Лучше использовать светло-зелёный отдельно — он смотрится благородно в сочетании с белым или пастельными оттенками.

3. Ярко-зелёный и синий

Визуально эти цвета начинают конкурировать между собой. Ни один из них не становится фоном, а вместе они создают визуальный шум. Даже в одежде этот дуэт используется редко, что уж говорить об интерьере. Лучше комбинировать их с бежевыми, серыми или молочными оттенками.

4. Оранжевый и бледно-фиолетовый

Оба цвета самодостаточные, и в интерьере требуют опоры в виде нейтральной гаммы. Вместе они не усиливают друг друга, а лишь создают хаос. Оранжевый лучше комбинировать с кремовыми или песочными оттенками, а фиолетовый — с серым или белым.

5. Красный и розовый

Хотя эти цвета из одной палитры, в дуэте они выглядят дисгармонично. Два ярких акцента начинают спорить за внимание. Особенно сложно подобрать удачные пропорции, чтобы пространство не выглядело "перекрашенным".

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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