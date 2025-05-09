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56% переплаты?! Раскрыт главный секрет цен на новостройки в России

1:55
Недвижимость

В настоящее время новостройки в России в среднем на 56% дороже, чем аналогичные квартиры на вторичном рынке, что подчеркнул инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

ПИК-1 Ярцевская, вид со двора
Фото: commons.wikimedia.org by Фред-Продавец звёзд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ПИК-1 Ярцевская, вид со двора

До 2021 года разница в цене между новым и вторичным жильём составляла около 20%. Раньше большинство новых квартир продавались без отделки или с минимальным ремонтом, а сейчас большинство объектов сдаются полностью готовыми. Поэтому наценка в 25-30% для первичной квартиры по сравнению с аналогичной, построенной более 10 лет назад, была бы обоснованной.

Однако, по наблюдению эксперта, сейчас разница достигла 56%, что существенно выше. Это связано с тем, что стоимость новостроек включает субсидии, так как многие покупатели приобретают их по государственным программам. Бахтин, которого цитирует Газета.Ru, считает, что разрыв в цене сохранится в ближайшие два года, по крайней мере, до окончания действия семейной ипотеки.

По данным агентств недвижимости, средняя стоимость квартиры площадью 49 квадратных метров в новостройке равна примерно 8,7 миллионам рублей. В Москве эта цифра увеличивается до 16,8 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге — до 10,8 миллиона рублей. На вторичном рынке России такая квартира оценивается в среднем в 7,5 миллиона рублей, в Москве — в 11,4 миллиона рублей. Цены на вторичное жильё в крупных городах выше, так как оно предлагается в обжитых районах с готовыми условиями, но и с известными рисками и преимуществами.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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