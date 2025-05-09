Квартира за копейки: где в Москве найти самое дешёвое жилье в аренду

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самые доступные квартиры в Старой Москве можно найти в районе Бирюлево Западное на юге города. В апреле средняя стоимость аренды здесь составила 45,1 тысячи рублей, по данным сервиса "Яндекс Аренда".

Фото: commons.wikimedia.org by Akkit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном

На востоке столицы, в районе Вешняки, аренда квартиры обойдется в среднем в 50,2 тысячи рублей, а на юго-востоке, в Некрасовке, — в 53,8 тысячи рублей.

Руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков объяснил, что низкая стоимость аренды в этих районах связана с их расположением на окраине города. Самая дешевая однокомнатная квартира в Бирюлево Западном доступна за 39 тысяч рублей. Она находится в доме 1975 года постройки. Такую же цену можно найти и в Вешняках за квартиру в доме 1983 года. В Некрасовке аренда "однушки" в доме 2007 года начинается от 40 тысяч рублей, информирует Газета.Ru.

В топ регионов с наиболее доступными ценами на аренду также вошли Братеево на юге, Ярославский на северо-востоке, Орехово-Борисово Южное на юге, Зябликово на юге, Молжаниновский на севере, Перово на востоке и Южное Бутово на юго-западе. Здесь медианные цены варьируются от 54,3 тысячи рублей в Братеево до 57,2 тысячи рублей в Южном Бутово.

Уточнения

Бирюлёво Западное — район в Южном административном округе Москвы и соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование.





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