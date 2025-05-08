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Не покупайте это для маленькой квартиры — только потратите деньги

2:27
Недвижимость

Компактные помещения требуют особого подхода: здесь важна каждая деталь. Даже модные и дорогие элементы декора могут испортить впечатление, если они визуально "съедают" пространство. Ниже — список самых неподходящих предметов для тесных комнат и советы, чем их заменить.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

1. Объемная люстра

Крупные светильники зрительно опускают потолок и выглядят неуместно в окружении легкой мебели. Вместо них подойдут две-три небольшие лампы лаконичного дизайна — приплюснутые, вытянутые, без подвесов. Так освещение будет равномерным, а комната останется "воздушной".

2. Тяжелые шторы

Бархатные портьеры, ламбрекены и шелк с драпировкой моментально крадут свет. Комната становится темной и визуально меньше. Альтернатива — полупрозрачные рулонные шторы, тюль, вуаль или кисея. А в жару — простые раздвижные жалюзи.

3. Один большой ковер

Огромный ковер — центр внимания, особенно если он яркий и с узором. Он делает помещение ещё более тесным. Лучше — несколько небольших ковров одного стиля, которыми можно зонировать комнату: у дивана, у кресел, у кровати. Цвет — спокойный, узор — неброский.

4. Многоэлементные настенные коллажи

Фоторамки и декоративные элементы на полстены создают визуальный хаос. В тесных комнатах вместо множества мелочей на стене лучше повесить одну крупную картину или фото и добавить к ней пару маленьких акцентов: гирлянду, декоративных бабочек, мини-рамки.

5. Крупный узор в отделке

Большие рисунки на обоях и плитке визуально дробят комнату. Особенно если они контрастные и объемные. Лучше выбрать пастельную палитру, однотонную краску или обои с тонким, почти незаметным орнаментом. Пол — светлый, без резких переходов.

6. Большие комнатные растения

Пальмы и другие кадочные гиганты — не для маленьких квартир. Они не получают достаточно света, страдают и занимают много места. Вместо них лучше выбрать аккуратные фикусы, драцены или пеперомии — компактные и неприхотливые, но добавляющие свежести интерьеру.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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