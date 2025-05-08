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Выглядит дорого, но считается моветоном — что испортит интерьер в 2025 году

1:26
Недвижимость

Хотите, чтобы интерьер вашей квартиры вызывал восхищение, а не неловкую усмешку гостей? Тогда стоит обратить внимание на детали, которые могут испортить общее впечатление о доме и намекнуть, что со вкусом у хозяев — не всё гладко.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Ошибки, которые выдают безвкусный интерьер

1. Глянец и зеркала — уже не роскошь

Когда-то глянцевые фасады, зеркальные стены и блестящие покрытия казались вершиной моды. Сегодня же они лишь создают ощущение холода и устаревшего дизайна. Такой интерьер выглядит неуютным и перегруженным, особенно в небольших квартирах.

2. Слишком много личного

Фоторамки с семейными снимками — мило, но только в умеренном количестве. Если же полки и стены превращаются в фотоальбом, это создаёт визуальный шум и ощущение хаоса. Особенно в ограниченном пространстве.

3. Громоздкая мебель — враг уюта

Огромный диван, который занимает полкомнаты, может быть удобным, но редко вписывается в компактные квартиры. Вместо уюта он создаёт ощущение тесноты, визуально загромождая пространство и нарушая пропорции комнаты.

Интерьер — это не только про красоту, но и про гармонию. Избавьтесь от устаревших и громоздких элементов — и ваш дом заиграет по-новому: легко, стильно и с чувством вкуса.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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