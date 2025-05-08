Не видно, но пахнет: как найти плесень и избавиться навсегда

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в доме — не просто косметическая проблема. Это опасный грибок, который не всегда видно сразу. Если вы почувствовали характерный затхлый запах — ищите по углам, у плинтуса и за мебелью. Часто это черная плесень, но бывает и цветная — зелёная, серая или даже розовая.

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Почему появляется плесень

сырость из-за плохой вентиляции или термоизоляции;

частые испарения на кухне или в ванной;

высокая влажность + тепло;

мебель вплотную к холодным стенам;

ошибки при строительстве или ремонте.

Споры грибков есть почти везде, но активизируются только при благоприятных условиях.

Как избавиться от плесени

1. Механически — соскоблить с увлажнённой стены шпателем, чтобы споры не разлетались.

2. Химически — использовать готовые антисептики и дезинфектанты, сочетая с очисткой.

3. Народно:

уксус — распылить и оставить на час,

перекись водорода — нанести и не смывать,

отбеливатель — для проблемных участков.

Важно! При обработке надевайте маску, чтобы не вдыхать споры.

А чтобы плесень не вернулась:

улучшите вентиляцию,

отодвиньте мебель от стен,

устраняйте сырость и конденсат.

Плесень не прощает промедления — чем раньше начнёте, тем проще справиться.

Уточнения

Aspergillus niger class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид высших плесневых грибов из рода аспергилл (Aspergillus); вызывает заболевания человека, животных (аспергиллёзы) и растений (шира хлопка).





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