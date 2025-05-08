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Не видно, но пахнет: как найти плесень и избавиться навсегда

1:24
Недвижимость

Плесень в доме — не просто косметическая проблема. Это опасный грибок, который не всегда видно сразу. Если вы почувствовали характерный затхлый запах — ищите по углам, у плинтуса и за мебелью. Часто это черная плесень, но бывает и цветная — зелёная, серая или даже розовая.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter is licensed under Public domian
Интерьер

Почему появляется плесень

  • сырость из-за плохой вентиляции или термоизоляции;

  • частые испарения на кухне или в ванной;

  • высокая влажность + тепло;

  • мебель вплотную к холодным стенам;

  • ошибки при строительстве или ремонте.

Споры грибков есть почти везде, но активизируются только при благоприятных условиях.

Как избавиться от плесени

1. Механически — соскоблить с увлажнённой стены шпателем, чтобы споры не разлетались.
2. Химически — использовать готовые антисептики и дезинфектанты, сочетая с очисткой.
3. Народно:

  • уксус — распылить и оставить на час,

  • перекись водорода — нанести и не смывать,

  • отбеливатель — для проблемных участков.

Важно! При обработке надевайте маску, чтобы не вдыхать споры.

А чтобы плесень не вернулась:

  • улучшите вентиляцию,

  • отодвиньте мебель от стен,

  • устраняйте сырость и конденсат.

Плесень не прощает промедления — чем раньше начнёте, тем проще справиться.

Уточнения

Aspergillus niger  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — вид высших плесневых грибов из рода аспергилл (Aspergillus); вызывает заболевания человека, животных (аспергиллёзы) и растений (шира хлопка).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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