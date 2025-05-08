Не видно, но пахнет: как найти плесень и избавиться навсегда

Плесень в доме — не просто косметическая проблема. Это опасный грибок, который не всегда видно сразу. Если вы почувствовали характерный затхлый запах — ищите по углам, у плинтуса и за мебелью. Часто это черная плесень, но бывает и цветная — зелёная, серая или даже розовая.
сырость из-за плохой вентиляции или термоизоляции;
частые испарения на кухне или в ванной;
высокая влажность + тепло;
мебель вплотную к холодным стенам;
ошибки при строительстве или ремонте.
Споры грибков есть почти везде, но активизируются только при благоприятных условиях.
1. Механически — соскоблить с увлажнённой стены шпателем, чтобы споры не разлетались.
2. Химически — использовать готовые антисептики и дезинфектанты, сочетая с очисткой.
3. Народно:
уксус — распылить и оставить на час,
перекись водорода — нанести и не смывать,
отбеливатель — для проблемных участков.
Важно! При обработке надевайте маску, чтобы не вдыхать споры.
улучшите вентиляцию,
отодвиньте мебель от стен,
устраняйте сырость и конденсат.
Плесень не прощает промедления — чем раньше начнёте, тем проще справиться.
Aspergillus niger
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