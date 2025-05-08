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Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче

2:01
Недвижимость

Цвет — это не просто фон. Он способен изменить восприятие пространства, добавить глубины, тепла и даже статусности. Если подойти к выбору палитры грамотно, интерьер будет выглядеть стильно, дорого и при этом по-домашнему уютно.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Вот какие оттенки помогут добиться этого эффекта.

Шалфейный зелёный

Цвет природы и покоя. Он мгновенно "заземляет" пространство, делает его гармоничным и умиротворяющим.

Особенно хорошо работает в сочетании с:

  • натуральным деревом,

  • мрамором,

  • тканями приглушённых тонов.

Такой интерьер будет актуален годами и не надоест.

Глубокий бордовый

Этот цвет — словно отпечаток императорской роскоши. Он внушает уважение и при этом создаёт ощущение домашнего тепла.

Идеален для:

  • уютных гостиных,

  • камерных спален,

  • атмосферных кухонь с бархатными акцентами.

Темно-синий

Цвет интеллекта, элегантности и тишины. Он визуально "углубляет" пространство, особенно в вечернем свете.

Подходит тем, кто хочет:

  • добиться эффекта уединения,

  • добавить интерьеру солидности и покоя.

Кремово-белый

Если хочется простора и воздуха — вам сюда. Этот тон делает помещение светлее и визуально увеличивает его.

Идеален для:

  • небольших комнат,

  • северной стороны квартиры,

  • скандинавского или неоклассического стиля.

Угольно-серый

Цвет благородной сдержанности. Он подчёркивает текстуру стен, мебели и текстиля.

С ним особенно эффектно смотрятся:

  • грубый лен и бархат,

  • необработанное дерево,

  • керамика и камень.

Комбинируйте — и получите идеальный результат

Эти цвета особенно выигрышны в дуэте с:

  • натуральными материалами,

  • растениями в керамике,

  • мягким тёплым светом.

Так рождается интерьер, который хочется показывать и в который приятно возвращаться.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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