Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче

Цвет — это не просто фон. Он способен изменить восприятие пространства, добавить глубины, тепла и даже статусности. Если подойти к выбору палитры грамотно, интерьер будет выглядеть стильно, дорого и при этом по-домашнему уютно.
Вот какие оттенки помогут добиться этого эффекта.
Цвет природы и покоя. Он мгновенно "заземляет" пространство, делает его гармоничным и умиротворяющим.
Особенно хорошо работает в сочетании с:
натуральным деревом,
мрамором,
тканями приглушённых тонов.
Такой интерьер будет актуален годами и не надоест.
Этот цвет — словно отпечаток императорской роскоши. Он внушает уважение и при этом создаёт ощущение домашнего тепла.
Идеален для:
уютных гостиных,
камерных спален,
атмосферных кухонь с бархатными акцентами.
Цвет интеллекта, элегантности и тишины. Он визуально "углубляет" пространство, особенно в вечернем свете.
Подходит тем, кто хочет:
добиться эффекта уединения,
добавить интерьеру солидности и покоя.
Если хочется простора и воздуха — вам сюда. Этот тон делает помещение светлее и визуально увеличивает его.
Идеален для:
небольших комнат,
северной стороны квартиры,
скандинавского или неоклассического стиля.
Цвет благородной сдержанности. Он подчёркивает текстуру стен, мебели и текстиля.
С ним особенно эффектно смотрятся:
грубый лен и бархат,
необработанное дерево,
керамика и камень.
Эти цвета особенно выигрышны в дуэте с:
натуральными материалами,
растениями в керамике,
мягким тёплым светом.
Так рождается интерьер, который хочется показывать и в который приятно возвращаться.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.