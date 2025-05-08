Роскошь без затрат: какой оттенок делает квартиру визуально богаче

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цвет — это не просто фон. Он способен изменить восприятие пространства, добавить глубины, тепла и даже статусности. Если подойти к выбору палитры грамотно, интерьер будет выглядеть стильно, дорого и при этом по-домашнему уютно.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Вот какие оттенки помогут добиться этого эффекта.

Шалфейный зелёный

Цвет природы и покоя. Он мгновенно "заземляет" пространство, делает его гармоничным и умиротворяющим.

Особенно хорошо работает в сочетании с:

натуральным деревом,

мрамором,

тканями приглушённых тонов.

Такой интерьер будет актуален годами и не надоест.

Глубокий бордовый

Этот цвет — словно отпечаток императорской роскоши. Он внушает уважение и при этом создаёт ощущение домашнего тепла.

Идеален для:

уютных гостиных,

камерных спален,

атмосферных кухонь с бархатными акцентами.

Темно-синий

Цвет интеллекта, элегантности и тишины. Он визуально "углубляет" пространство, особенно в вечернем свете.

Подходит тем, кто хочет:

добиться эффекта уединения,

добавить интерьеру солидности и покоя.

Кремово-белый

Если хочется простора и воздуха — вам сюда. Этот тон делает помещение светлее и визуально увеличивает его.

Идеален для:

небольших комнат,

северной стороны квартиры,

скандинавского или неоклассического стиля.

Угольно-серый

Цвет благородной сдержанности. Он подчёркивает текстуру стен, мебели и текстиля.

С ним особенно эффектно смотрятся:

грубый лен и бархат,

необработанное дерево,

керамика и камень.

Комбинируйте — и получите идеальный результат

Эти цвета особенно выигрышны в дуэте с:

натуральными материалами,

растениями в керамике,

мягким тёплым светом.

Так рождается интерьер, который хочется показывать и в который приятно возвращаться.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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