Балкон, который сушит — весенний лайфхак без электрики и нервов

Весна радует солнцем, но сушить бельё на балконе всё ещё не так просто. Прохладный воздух и влажность мешают одежде быстро высохнуть, особенно ночью или в пасмурные дни. А вот один незаметный трюк может значительно ускорить процесс и избавить вас от запаха сырости.
Метод, позаимствованный у практичных голландцев, отлично работает и весной, когда батареи уже не греют, а на улице ещё не лето. Всё, что нужно — поставить возле белья ёмкость с горячей водой. Поднимающийся пар создаёт мягкое тепло, помогая одежде сохнуть быстрее, без применения сушилки или дополнительного отопления.
Важно: обязательно проветривайте помещение. Без циркуляции воздуха лишняя влага будет скапливаться, а это уже прямая дорога к плесени.
Этот способ особенно хорош для тех, кто хочет сэкономить на электричестве и сохранить свежесть любимых вещей без пересушивания.
Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо: сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря.
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