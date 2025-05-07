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Балкон, который сушит — весенний лайфхак без электрики и нервов

1:46
Недвижимость

Весна радует солнцем, но сушить бельё на балконе всё ещё не так просто. Прохладный воздух и влажность мешают одежде быстро высохнуть, особенно ночью или в пасмурные дни. А вот один незаметный трюк может значительно ускорить процесс и избавить вас от запаха сырости.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Голландский метод — не только для зимы

Метод, позаимствованный у практичных голландцев, отлично работает и весной, когда батареи уже не греют, а на улице ещё не лето. Всё, что нужно — поставить возле белья ёмкость с горячей водой. Поднимающийся пар создаёт мягкое тепло, помогая одежде сохнуть быстрее, без применения сушилки или дополнительного отопления.

Важно: обязательно проветривайте помещение. Без циркуляции воздуха лишняя влага будет скапливаться, а это уже прямая дорога к плесени.

Весенние лайфхаки для сушки белья

  • Двойной отжим. Убедитесь, что бельё выходит из машинки почти сухим. Если нужно — добавьте ещё один цикл отжима.
  • Не перегружайте сушилку. Между вещами должно быть расстояние — так воздух свободно проходит и влага испаряется быстрее.
  • Плечики вместо прищепок. Используйте вешалки для рубашек и футболок — меньше складок и больше места.
  • Лучше к окну. Весеннее солнце — ваш союзник. Вешайте одежду там, где светлее и теплее.
  • Включайте вентилятор. Даже слабый поток воздуха значительно сокращает время сушки.

Этот способ особенно хорош для тех, кто хочет сэкономить на электричестве и сохранить свежесть любимых вещей без пересушивания.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо: сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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