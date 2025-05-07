Высыпаешься хуже? Может, твой матрас в коме — и ему нужна срочная помощь

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда на матрасе появляются пятна — особенно от биологических жидкостей — это не просто неприятно, но и вызывает стресс. Но не спешите хвататься за дорогие и агрессивные средства. Вполне можно справиться подручными, недорогими и при этом щадящими способами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Coconn10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ матрас

1. Поверхностная чистка: быстро и просто

Если пятно только появилось, начните с простого. Смешайте тёплую воду с обычным жидким мылом или моющим средством — до консистенции зубной пасты. Нанесите на загрязнение, подождите 15-30 минут, затем аккуратно промокните влажной тканью. После — просушите феном.

2. Свежесть без усилий: сода + эфирное масло

Чтобы избавиться не только от пятен, но и от запахов, посыпьте сухой матрас пищевой содой. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла — лаванда или мята подойдут идеально. Оставьте на пару часов, потом тщательно пропылесосьте. Простое решение — и аромат, как после генеральной уборки.

3. Кровь: холодная атака

Кровяные пятна удаляются иначе. Промокните их холодной водой (не тёплой — иначе закрепится). Затем используйте соду, лимонный сок или перекись водорода. Оставьте на 30 минут — и снова промокните. Эти средства отлично отбеливают и очищают.

Не забудьте про профилактику

Чтобы сохранить матрас чистым надолго, пользуйтесь наматрасниками и периодически повторяйте сухую чистку с содой. Иногда проще предотвратить пятно, чем потом бороться с ним.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.



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