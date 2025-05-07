Старинные стены, большие ставки: на кону — архитектура и судьба города

Когда история стучится в дверь — иногда это приглашение на аукцион. В Уфе выставили на торги сразу семь архитектурных жемчужин — старинных домов с культурной ценностью, которые могут стать не только украшением города, но и уникальными объектами для бизнеса или культурных проектов.
Все здания сдаются в аренду с правом выкупа. Торги пройдут в электронном формате 11 июня 2025 года. Большинство особняков находятся на улице Октябрьской Революции — центральной улице Уфы, где прошлое буквально дышит на каждом шагу.
Вот какие дома ищут своих новых хозяев:
Потенциал каждого из этих зданий огромен. Это не просто квадратные метры — это места, где можно открыть галерею, кофейню, креативное пространство или мастерскую, сохранив дух времени и при этом вложившись в будущее, сообщает mkset.ru.
Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
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