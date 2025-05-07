Старинные стены, большие ставки: на кону — архитектура и судьба города

Когда история стучится в дверь — иногда это приглашение на аукцион. В Уфе выставили на торги сразу семь архитектурных жемчужин — старинных домов с культурной ценностью, которые могут стать не только украшением города, но и уникальными объектами для бизнеса или культурных проектов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Vitaliy VK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ старый балкон

Все здания сдаются в аренду с правом выкупа. Торги пройдут в электронном формате 11 июня 2025 года. Большинство особняков находятся на улице Октябрьской Революции — центральной улице Уфы, где прошлое буквально дышит на каждом шагу.

Вот какие дома ищут своих новых хозяев:

Дом Михайлова-Васильева (ул. Пушкина, 133). Двухэтажный дом с историей, охраняемый как объект культурного наследия. Старт — от 981 993 ₽.

Дом Чубуковых (Октябрьской Революции, 62). Уютный одноэтажный особняк регионального значения — от 2 324 467 ₽.

Западный дом усадьбы Сперанских (Окт. Революции, 60/1) — аскетичная классика XIX века, цена — 1 766 336 ₽.

Восточный дом усадьбы Сперанских (Окт. Революции, 60) — трехэтажный с большими перспективами, стартовая цена — 2 649 326 ₽.

Дом Тюниных (восточный) (Окт. Революции, 56) — элегантный и строгий, за 2 866 881 ₽.

Западный дом усадьбы Борисовых (Окт. Революции, 58) — мощный силуэт и богатая история, цена — 2 857 258 ₽.

Восточный дом усадьбы Борисовых (Окт. Революции, 58/2) — двухэтажный, почти камерный — от 1 748 867 ₽.

Потенциал каждого из этих зданий огромен. Это не просто квадратные метры — это места, где можно открыть галерею, кофейню, креативное пространство или мастерскую, сохранив дух времени и при этом вложившись в будущее, сообщает mkset.ru.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, „главный“, и τέκτων, „создатель“) или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.



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