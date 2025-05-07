Огонь под контролем: гриль, который жарит, коптит и печёт пиццу лучше, чем дровяная печь

Что объединяет шашлыки, копчёную рыбу, жареные овощи и домашнюю пиццу? Ответ — новый газовый гриль Ninja FlexFlame, который только что добрался до российского рынка. Мы проверили, насколько он хорош в деле и стоит ли выкладывать за него почти 100 тысяч рублей.
FlexFlame — это не просто гриль, это целая кухонная станция. Он сочетает в себе сразу пять функций:
Особенность устройства — встроенная коптильня. Добавьте щепу — и уже через 20 минут на столе окажется мясо с настоящим ароматом барбекю, как в американских фильмах. А если хотите удивить гостей — испеките пиццу прямо под открытым небом.
Гриль собран добротно. Чугунные решётки с эмалевым покрытием легко чистятся, элементы конструкции плотно прилегают друг к другу. Ничего не болтается, не скрипит, не перегревается. Снизу — удобное место для хранения аксессуаров и газового баллона. Гарантия — 10 лет, что уже само по себе редкость на подобную технику.
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.
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