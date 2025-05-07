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Огонь под контролем: гриль, который жарит, коптит и печёт пиццу лучше, чем дровяная печь

1:20
Недвижимость

Что объединяет шашлыки, копчёную рыбу, жареные овощи и домашнюю пиццу? Ответ — новый газовый гриль Ninja FlexFlame, который только что добрался до российского рынка. Мы проверили, насколько он хорош в деле и стоит ли выкладывать за него почти 100 тысяч рублей.

Шашлык
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

Универсальный солдат на дачной кухне

FlexFlame — это не просто гриль, это целая кухонная станция. Он сочетает в себе сразу пять функций:

  • жарка (как на сковороде),
  • классический гриль,
  • запекание (в том числе на камне),
  • копчение с помощью древесных пеллет,
  • пицца-печь.

Особенность устройства — встроенная коптильня. Добавьте щепу — и уже через 20 минут на столе окажется мясо с настоящим ароматом барбекю, как в американских фильмах. А если хотите удивить гостей — испеките пиццу прямо под открытым небом.

Удобство и продуманность

Гриль собран добротно. Чугунные решётки с эмалевым покрытием легко чистятся, элементы конструкции плотно прилегают друг к другу. Ничего не болтается, не скрипит, не перегревается. Снизу — удобное место для хранения аксессуаров и газового баллона. Гарантия — 10 лет, что уже само по себе редкость на подобную технику.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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