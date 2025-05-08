Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы до сих пор уверены, что ваш интерьер "в тренде"? Возможно, некоторые элементы, которые когда-то казались вершиной стиля, сегодня вызывают у дизайнеров нервную дрожь. И это не только обои с леопардовым принтом.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Эти детали способны моментально выдать возраст интерьера — и не в лучшем смысле. Проверьте, не превратился ли ваш дом в музей забытых модных ошибок.

Глянец на потолке — прошлый век

Натяжные потолки с глянцем и разноцветной подсветкой когда-то считались признаком достатка. Сегодня — символ безвкусицы. Согласно исследованию Architectural Digest, 72% людей воспринимают их как "интерьер из прошлого". Замена: матовые поверхности, светлые крашеные балки, спокойствие и чистота линий.

Хром и стекло: холодная ошибка

Журнальные столики на металлических ножках и стеклянные поверхности когда-то были в каждом модном доме. Сейчас — артефакт из футуристического прошлого. Дизайнеры советуют вернуть в дом тепло: дерево, камень, тактильные материалы.

Геометрия и кислотные цвета — не смело, а шумно

Техно-ковры с резкими линиями и кислотной палитрой нарушают визуальный баланс. Взамен — натуральные текстуры, абстрактные формы, уютная небрежность.

3D-фотообои: от романтики к китчу

Вид на тропики или ночной Париж на стене — больше не "вау", а "зачем". Современные интерьеры — за текстуру, глубину, эффект фактуры. Декоративная штукатурка или матовая краска — спокойная и благородная альтернатива.

Стена с тарелками? Это не коллекция, а реликт

Когда-то это было уютно. Сейчас — пыльное воспоминание. Лучше — один выразительный арт-объект или минималистичная галерея.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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