Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей

Вы до сих пор уверены, что ваш интерьер "в тренде"? Возможно, некоторые элементы, которые когда-то казались вершиной стиля, сегодня вызывают у дизайнеров нервную дрожь. И это не только обои с леопардовым принтом.
Эти детали способны моментально выдать возраст интерьера — и не в лучшем смысле. Проверьте, не превратился ли ваш дом в музей забытых модных ошибок.
Натяжные потолки с глянцем и разноцветной подсветкой когда-то считались признаком достатка. Сегодня — символ безвкусицы. Согласно исследованию Architectural Digest, 72% людей воспринимают их как "интерьер из прошлого". Замена: матовые поверхности, светлые крашеные балки, спокойствие и чистота линий.
Журнальные столики на металлических ножках и стеклянные поверхности когда-то были в каждом модном доме. Сейчас — артефакт из футуристического прошлого. Дизайнеры советуют вернуть в дом тепло: дерево, камень, тактильные материалы.
Техно-ковры с резкими линиями и кислотной палитрой нарушают визуальный баланс. Взамен — натуральные текстуры, абстрактные формы, уютная небрежность.
Вид на тропики или ночной Париж на стене — больше не "вау", а "зачем". Современные интерьеры — за текстуру, глубину, эффект фактуры. Декоративная штукатурка или матовая краска — спокойная и благородная альтернатива.
Когда-то это было уютно. Сейчас — пыльное воспоминание. Лучше — один выразительный арт-объект или минималистичная галерея.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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