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Зачем класть монету в морозилку? Лучший трюк, чтобы избежать проблем

1:35
Недвижимость

Когда вы уезжаете в отпуск, последнее, о чём вы думаете, — это морозилка. Но что, если во время вашего отсутствия случилось отключение электричества?

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Даже кратковременное таяние продуктов может сделать их опасными для здоровья — но вы об этом не узнаете, ведь к вашему возвращению всё снова замёрзнет. Или… узнаете. С помощью одной монеты и чашки воды.

Монета в морозилке: простой лайфхак с большим смыслом

Запомните: всё, что вам нужно — чашка, вода и любая монета. Налейте воду в чашку, заморозьте, а затем положите монету на поверхность льда. Оставьте в морозилке перед отъездом.

Если во время вашего отсутствия свет отключался и еда начала таять, лёд тоже растает — и монета опустится вниз. Когда электричество снова появится, вода замёрзнет, но монета уже не будет лежать сверху. Это явный сигнал, что температура в камере поднималась выше нормы.

Морозильник выглядит "нормально", но продукты — уже нет

Не дайте внешнему виду обмануть вас. Даже если всё в морозильной камере кажется "как было", еда могла быть подтаявшей. Это особенно опасно для мяса, рыбы и полуфабрикатов. Такой "перемороженный" продукт может стать источником пищевого отравления.

Монета — ваш личный детектор сбоев. Чем глубже она ушла в лёд, тем дольше камера оставалась выключенной. Вывод очевиден: такие продукты лучше не употреблять.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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