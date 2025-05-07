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Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её

1:42
Недвижимость

Вы когда-нибудь доставали из микроволновки тарелку, где суп кипит по краям, но остаётся ледяным в центре? Или еда кажется теплой, но на вкус — сухой и безжизненной?

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Это не повод выбрасывать прибор или винить производителя. Скорее всего, вы просто используете микроволновую печь неправильно — как и большинство людей.

Старт, стоп — и всё?

Микроволновка — один из тех приборов, которые кажутся до боли простыми: пара кнопок, поворот ручки — и через минуту у вас уже горячий обед. Однако под этой кажущейся простотой скрывается масса нюансов. Если вы не знакомы с режимами, уровнями мощности и не знаете, в какой посуде безопасно разогревать еду — будьте уверены: вы упускаете 90% пользы прибора.

Большинство из нас просто включает максимальную мощность и ставит минуту-другую. Но микроволны не работают как плита: они воздействуют на молекулы воды, разогревая их изнутри. Если установить слишком высокую мощность, влага испарится быстрее, чем прогреется сама еда — в итоге у вас будет сухой кусок чего-то горячего… по краям. В центре же всё останется холодным.

Секрет: меньше мощности, больше времени

Парадоксально, но чтобы разогреть пищу по-настоящему эффективно, нужно уменьшить мощность и увеличить время. Это позволяет теплу распределиться равномерно, как при готовке на плите. Такой способ особенно полезен при разогреве супов, пасты, мясных блюд и даже пирогов: вы получаете не пересушенную корку, а нормальный горячий обед.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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