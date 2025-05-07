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Интерьер за миллион, а атмосфера — как в больнице? Проблема кроется в освещении

2:03
Недвижимость

Вы включаете свет вечером и ловите себя на мысли, что в комнате нет ни уюта, ни тепла, а сама атмосфера напоминает операционную?

лампа
Фото: https://commons.wikimedia.org by eberhard grossgasteiger eberhardgross, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лампа

Возможно, дело вовсе не в диване, шторах или стенах, а в лампах, которые вы используете. Дизайнеры утверждают: 70% людей совершают одну и ту же ошибку, способную испортить даже самый дорогостоящий интерьер.

Свет, от которого плохо спится

Главный враг уюта — это холодный свет с температурой выше 4000 К. Его бело-голубой оттенок кажется "чистым", но на деле — он делает комнату стерильной, вымывает цвета и уплощает текстуры.

Исследование Lighting Research Center показало, что такой свет подавляет выработку мелатонина на 23%, не давая мозгу расслабиться даже перед сном. Он может вызывать тревожность, нарушать режим и ухудшать общее самочувствие. Но и это ещё не всё: в таком освещении дерево выглядит пластиковым, текстиль — дешёвым, а кожа на фото становится сероватой и болезненной.

Один простой шаг к уюму

Поменяйте лампочки на модели с температурой от 2700 до 3000 К. Их мягкий, желтоватый свет напоминает свечи и закат — именно он делает пространство тёплым, объёмным и расслабляющим. Это не требует ремонта, только осознанного выбора. Уют — это не плед и свечи, а правильная цветовая температура.

Центровая люстра — источник всех бед

Даже самый тёплый свет не спасёт ситуацию, если он исходит только из одной люстры под потолком. Такой приём создаёт резкие тени и делает углы тёмными, будто в коридоре больницы. Пространство теряет глубину, а мозг реагирует тревогой.

Чтобы избежать этого, добавьте несколько источников: настольную лампу с льняным абажуром, торшер с рассеивателем, бра с мягким светом.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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