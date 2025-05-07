Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычные удлинители давно стали частью повседневной жизни. Но, кажется, эра этих простых устройств подходит к концу. Их начинают вытеснять умные розетки — компактные гаджеты, способные не просто раздавать электричество, но и управлять им. И дело тут не только в удобстве, но и в экономии, безопасности и контроле.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

Чем умный удлинитель лучше?

Он умеет больше. Во-первых, в таких устройствах, помимо обычных розеток, есть встроенные USB-порты, чтобы заряжать телефон, планшет или наушники без адаптера. Но это лишь начало. Главная фишка — удалённое управление.

Через приложение на телефоне можно включать и выключать каждую розетку отдельно, даже если вы находитесь за пределами дома. Забыл выключить утюг? Проверь в приложении и отключи в два клика.

Контроль, который работает на ваш бюджет

Более продвинутые модели умеют отслеживать потребление энергии. Это особенно важно, если вы хотите сократить расходы на электричество.

Можно быстро понять, какие приборы тянут больше всего и стоит ли отключать их на ночь. А ещё - это вклад в экологию: разумное потребление = меньше выбросов и меньше счетов.

Уточнения

Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.



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