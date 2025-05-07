Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году

Обычные удлинители давно стали частью повседневной жизни. Но, кажется, эра этих простых устройств подходит к концу. Их начинают вытеснять умные розетки — компактные гаджеты, способные не просто раздавать электричество, но и управлять им. И дело тут не только в удобстве, но и в экономии, безопасности и контроле.
Он умеет больше. Во-первых, в таких устройствах, помимо обычных розеток, есть встроенные USB-порты, чтобы заряжать телефон, планшет или наушники без адаптера. Но это лишь начало. Главная фишка — удалённое управление.
Через приложение на телефоне можно включать и выключать каждую розетку отдельно, даже если вы находитесь за пределами дома. Забыл выключить утюг? Проверь в приложении и отключи в два клика.
Более продвинутые модели умеют отслеживать потребление энергии. Это особенно важно, если вы хотите сократить расходы на электричество.
Можно быстро понять, какие приборы тянут больше всего и стоит ли отключать их на ночь. А ещё - это вклад в экологию: разумное потребление = меньше выбросов и меньше счетов.
Электрический удлинитель — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток.
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