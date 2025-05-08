В какое время можно делать ремонт, чтобы не нарушить закон

Вы когда-нибудь задумывались, насколько громкий ремонт может нарушить чью-то жизнь? Да, хозяин квартиры может терпеть шум, ведь он часто съезжает. А вот соседям деваться некуда. Давайте разбираться, когда по закону можно сверлить и стучать, а когда — нужно соблюдать тишину.
На федеральном уровне шум и санитарное благополучие регулирует закон №52-ФЗ от 1999 года. Но каждая область и республика вправе вводить свои нормы. В них прописаны:
Особое внимание — выходным и праздникам: ограничения тут строже, чем в будни. Есть и исключения: например, аварийные или спасательные работы, спортивные и культурные мероприятия могут превышать установленные нормы.
Шум — это совокупность звуков разной интенсивности, измеряемой в децибелах. Вот примерные показатели:
Нормой для дня считают 45-50 дБ, а ночью — около 30 дБ. Для точного измерения вызывают Роспотребнадзор — у них есть специальное оборудование.
Москва
По закону Москвы шуметь разрешено:
Исключение — новостройки: первые полгода после сдачи можно ремонтировать даже в выходные.
В Подмосковье:
На дачных участках действуют те же нормы. Но просверлить пару отверстий разрешается в любое время с 7:00 до 23:00.
Законы отличаются. Например:
Важно: ремонтные работы не должны длиться более шести часов подряд. Общий срок ремонта — не более трёх месяцев.
Если тишину нарушили:
Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.