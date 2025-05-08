В какое время можно делать ремонт, чтобы не нарушить закон

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, насколько громкий ремонт может нарушить чью-то жизнь? Да, хозяин квартиры может терпеть шум, ведь он часто съезжает. А вот соседям деваться некуда. Давайте разбираться, когда по закону можно сверлить и стучать, а когда — нужно соблюдать тишину.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Ремонт в комнате

Закон о тишине: что важно знать

На федеральном уровне шум и санитарное благополучие регулирует закон №52-ФЗ от 1999 года. Но каждая область и республика вправе вводить свои нормы. В них прописаны:

Что считается шумом.

Допустимые уровни громкости.

Временные рамки, когда можно или нельзя шуметь.

Особое внимание — выходным и праздникам: ограничения тут строже, чем в будни. Есть и исключения: например, аварийные или спасательные работы, спортивные и культурные мероприятия могут превышать установленные нормы.

Как измеряют уровень шума

Шум — это совокупность звуков разной интенсивности, измеряемой в децибелах. Вот примерные показатели:

Шёпот — 30 дБ.

Спокойная речь — 35-40 дБ.

Плач ребёнка — 75-78 дБ.

Перфоратор — 95-100 дБ.

Нормой для дня считают 45-50 дБ, а ночью — около 30 дБ. Для точного измерения вызывают Роспотребнадзор — у них есть специальное оборудование.

Когда можно делать ремонт

Москва

По закону Москвы шуметь разрешено:

Будни — с 9:00 до 19:00.

Тихий час — с 13:00 до 15:00.

Ночь (23:00-7:00) — абсолютная тишина.

Выходные и праздники — запрещены любые шумные работы.

Исключение — новостройки: первые полгода после сдачи можно ремонтировать даже в выходные.

Московская область

В Подмосковье:

Будни — с 9:00 до 19:00.

Суббота — с 10:00 до 19:00.

Обязательный перерыв — с 13:00 до 15:00.

Воскресенье и праздники — полный запрет.

На дачных участках действуют те же нормы. Но просверлить пару отверстий разрешается в любое время с 7:00 до 23:00.

Другие регионы

Законы отличаются. Например:

Воронеж: суббота с 7:00 до 22:00.

Екатеринбург: с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.

Важно: ремонтные работы не должны длиться более шести часов подряд. Общий срок ремонта — не более трёх месяцев.

Что делать, если соседи нарушают тишину

Если тишину нарушили:

Попробуйте договориться с соседями.

Не помогло — вызывайте полицию, чтобы зафиксировать нарушение.

Напишите жалобу в управляющую компанию.

Соберите коллективную жалобу в Роспотребнадзор.

В крайнем случае — идите в суд, собрав доказательства.

Штраф или выселение (для арендаторов) могут стать итогом.

Уточнения

Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.