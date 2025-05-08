Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарик Сукачёв о детях и наследстве: коллекция лодок вместо квартир
11 тысяч жителей и знаменитый актёр в их числе: что скрывает город Амелия?
Натуральный рецепт, который отпугивает жука и улиток
Грядки под защитой: как сделать отопление в теплице своими руками
Новый хозяин молчит, а штрафы капают: что делать, чтобы спасти себя
Понюхала и застыла с открытым ртом: что за странный глюк у кошек в голове
Тяжелобольная Селин Дион может вернуться на Евровидение через 37 лет
Магнитное поле и кубиты: что скрыто за новой российской технологией
Бюджетный лайфхак: как заменить грибы за 15 минут, обманите вкус — и удивите гостей

В какое время можно делать ремонт, чтобы не нарушить закон

3:14
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, насколько громкий ремонт может нарушить чью-то жизнь? Да, хозяин квартиры может терпеть шум, ведь он часто съезжает. А вот соседям деваться некуда. Давайте разбираться, когда по закону можно сверлить и стучать, а когда — нужно соблюдать тишину.

Ремонт в комнате
Фото: Flickr by Karin Dalziel, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Ремонт в комнате

Закон о тишине: что важно знать

На федеральном уровне шум и санитарное благополучие регулирует закон №52-ФЗ от 1999 года. Но каждая область и республика вправе вводить свои нормы. В них прописаны:

  • Что считается шумом.
  • Допустимые уровни громкости.
  • Временные рамки, когда можно или нельзя шуметь.

Особое внимание — выходным и праздникам: ограничения тут строже, чем в будни. Есть и исключения: например, аварийные или спасательные работы, спортивные и культурные мероприятия могут превышать установленные нормы.

Как измеряют уровень шума

Шум — это совокупность звуков разной интенсивности, измеряемой в децибелах. Вот примерные показатели:

  • Шёпот — 30 дБ.
  • Спокойная речь — 35-40 дБ.
  • Плач ребёнка — 75-78 дБ.
  • Перфоратор — 95-100 дБ.

Нормой для дня считают 45-50 дБ, а ночью — около 30 дБ. Для точного измерения вызывают Роспотребнадзор — у них есть специальное оборудование.

Когда можно делать ремонт

Москва
По закону Москвы шуметь разрешено:

  • Будни — с 9:00 до 19:00.
  • Тихий час — с 13:00 до 15:00.
  • Ночь (23:00-7:00) — абсолютная тишина.
  • Выходные и праздники — запрещены любые шумные работы.

Исключение — новостройки: первые полгода после сдачи можно ремонтировать даже в выходные.

Московская область

В Подмосковье:

  • Будни — с 9:00 до 19:00.
  • Суббота — с 10:00 до 19:00.
  • Обязательный перерыв — с 13:00 до 15:00.
  • Воскресенье и праздники — полный запрет.

На дачных участках действуют те же нормы. Но просверлить пару отверстий разрешается в любое время с 7:00 до 23:00.

Другие регионы

Законы отличаются. Например:

  • Воронеж: суббота с 7:00 до 22:00.
  • Екатеринбург: с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.

Важно: ремонтные работы не должны длиться более шести часов подряд. Общий срок ремонта — не более трёх месяцев.

Что делать, если соседи нарушают тишину

Если тишину нарушили:

  • Попробуйте договориться с соседями.
  • Не помогло — вызывайте полицию, чтобы зафиксировать нарушение.
  • Напишите жалобу в управляющую компанию.
  • Соберите коллективную жалобу в Роспотребнадзор.
  • В крайнем случае — идите в суд, собрав доказательства.
  • Штраф или выселение (для арендаторов) могут стать итогом.

Уточнения

Шум - беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Недвижимость
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её Аудио 
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Вино, водка, шампанское: что пили в советских ресторанах Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Последние материалы
Натуральный рецепт, который отпугивает жука и улиток
Грядки под защитой: как сделать отопление в теплице своими руками
Новый хозяин молчит, а штрафы капают: что делать, чтобы спасти себя
Понюхала и застыла с открытым ртом: что за странный глюк у кошек в голове
Тяжелобольная Селин Дион может вернуться на Евровидение через 37 лет
В какое время можно делать ремонт, чтобы не нарушить закон
Магнитное поле и кубиты: что скрыто за новой российской технологией
Бюджетный лайфхак: как заменить грибы за 15 минут, обманите вкус — и удивите гостей
Этот тип питания ведёт к когнитивному упадку — доказано
Шэрон Стоун объявила о смерти матери Дороти: ушла из жизни в 92 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.