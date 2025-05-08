Как старая хрущёвка приносит доход в сотни тысяч — секрет раскрыт

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь думали, что старая, "убитая" квартира может стать вашим "золотым билетом"? Именно так работает флиппинг — способ заработать быстро и много на недвижимости, которая на первый взгляд кажется безнадёжной.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квартира

Что такое флиппинг

Флиппинг (от англ. flipping — "переворачивать") — это покупка дешёвой квартиры в плохом состоянии, её быстрое обновление и выгодная перепродажа. Эта схема давно популярна на Западе, а теперь становится трендом и у нас.

Главное отличие флиппинга от традиционного инвестирования в недвижимость — скорость. Если долгосрочные проекты окупаются годами, то здесь цикл обычно занимает всего 2-5 месяцев.

Какие плюсы

Быстрая прибыль. Доходность может доходить до 25-60%, а иногда и больше.

Удовольствие от процесса. Созидание всегда вдохновляет — на месте убитой "хрущёвки" появляется современный интерьер.

Хобби и заработок. Флиппинг может быть и любимым делом, и источником стабильного дохода.

Масштабируемость. Если понравится — можно работать с несколькими объектами или даже собрать команду.

Какие минусы

Необходимость вложений. Здесь придётся не просто вложить деньги, но и контролировать процесс.

Ошибки новичков. Учитывать нужно всё — от вида из окна до долгов по ЖКХ.

Риск не окупиться. Даже самый красивый ремонт не спасёт плохой объект.

Скрытые проблемы. Тараканы, незаконные перепланировки, долги — всё это может вскрыться внезапно.

Как происходит флиппинг

Выбор объекта. Смотрим на район, состояние дома, планировку, вид из окна, юридические нюансы.

Покупка. Лучше — за свои деньги. Ипотека усложняет процесс и снижает прибыль.

Ремонт. Быстрый, но качественный. Часто нанимают проверенные бригады.

Подготовка к продаже. Качественные фото, привлекательное объявление, уборка, декор.

Продажа. Либо через риэлтора, либо самостоятельно, но с вниманием к документам.

Какой ремонт нужен

Универсальный дизайн. Не слишком специфично — лучше нейтрально, чтобы понравилось большинству.

Базовая отделка. Без дешёвки, но и без излишеств. Стандартные материалы — ваш выбор.

Зонирование. Лучше максимум воздуха и минимум лишних конструкций.

Готовые кухня и ванная. Эти зоны должны быть полностью укомплектованы — это важно для покупателей.

Помните: ваша цель — сделать жильё современным, удобным и привлекательным, потратив минимум времени и средств.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

