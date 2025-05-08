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Как старая хрущёвка приносит доход в сотни тысяч — секрет раскрыт

2:54
Недвижимость

Вы когда-нибудь думали, что старая, "убитая" квартира может стать вашим "золотым билетом"? Именно так работает флиппинг — способ заработать быстро и много на недвижимости, которая на первый взгляд кажется безнадёжной.

квартира
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира

Что такое флиппинг

Флиппинг (от англ. flipping — "переворачивать") — это покупка дешёвой квартиры в плохом состоянии, её быстрое обновление и выгодная перепродажа. Эта схема давно популярна на Западе, а теперь становится трендом и у нас.

Главное отличие флиппинга от традиционного инвестирования в недвижимость — скорость. Если долгосрочные проекты окупаются годами, то здесь цикл обычно занимает всего 2-5 месяцев.

Какие плюсы

  • Быстрая прибыль. Доходность может доходить до 25-60%, а иногда и больше.
  • Удовольствие от процесса. Созидание всегда вдохновляет — на месте убитой "хрущёвки" появляется современный интерьер.
  • Хобби и заработок. Флиппинг может быть и любимым делом, и источником стабильного дохода.
  • Масштабируемость. Если понравится — можно работать с несколькими объектами или даже собрать команду.

Какие минусы

  • Необходимость вложений. Здесь придётся не просто вложить деньги, но и контролировать процесс.
  • Ошибки новичков. Учитывать нужно всё — от вида из окна до долгов по ЖКХ.
  • Риск не окупиться. Даже самый красивый ремонт не спасёт плохой объект.
  • Скрытые проблемы. Тараканы, незаконные перепланировки, долги — всё это может вскрыться внезапно.

Как происходит флиппинг

  • Выбор объекта. Смотрим на район, состояние дома, планировку, вид из окна, юридические нюансы.
  • Покупка. Лучше — за свои деньги. Ипотека усложняет процесс и снижает прибыль.
  • Ремонт. Быстрый, но качественный. Часто нанимают проверенные бригады.
  • Подготовка к продаже. Качественные фото, привлекательное объявление, уборка, декор.
  • Продажа. Либо через риэлтора, либо самостоятельно, но с вниманием к документам.

Какой ремонт нужен

  • Универсальный дизайн. Не слишком специфично — лучше нейтрально, чтобы понравилось большинству.
  • Базовая отделка. Без дешёвки, но и без излишеств. Стандартные материалы — ваш выбор.
  • Зонирование. Лучше максимум воздуха и минимум лишних конструкций.
  • Готовые кухня и ванная. Эти зоны должны быть полностью укомплектованы — это важно для покупателей.

Помните: ваша цель — сделать жильё современным, удобным и привлекательным, потратив минимум времени и средств.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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