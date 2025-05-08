Квартира с сюрпризом: какой запах подскажет, что покупать её нельзя

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы ищете жильё своей мечты? Остановитесь на минуту. Некоторые признаки квартиры могут показаться мелочами, но за ними скрываются огромные проблемы. Узнайте, на что стоит обратить внимание, чтобы потом не пожалеть.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Пахнет слишком хорошо? Или слишком плохо

Если в квартире пахнет неприятно, и этот запах перебивается освежителями — это тревожный сигнал. Часто причина — въевшийся в стены дым, сажа или грязь. При влажности запах усиливается, а избавиться от него можно только капитальным ремонтом.

Новый ремонт — не всегда благо

Свежевыкрашенные стены или сияющая затирка в ванной могут скрывать плесень. Особенно внимательно осмотрите углы, стыки возле санузла и окон. Если заметите следы грибка, знайте: квартира потребует серьёзных вложений, а иногда проблему не решить даже капитальным ремонтом.

Где спрятаны трубы

Коммуникации, зашитые в короба, — это красиво, но опасно. Без доступа к трубам вы рискуете оказаться в ситуации, когда для ремонта придётся ломать стены. А при следующем ремонте неправильное расположение труб может обернуться настоящей катастрофой.

Почему нельзя радоваться застеклённому балкону

Если у вас единственный застеклённый балкон в доме, будьте готовы: управляющая компания или соседи могут потребовать вернуть всё в прежний вид. Кроме того, остекление может быть запрещено, если оно утяжеляет конструкцию.

Кондиционер снаружи — источник будущих конфликтов

Наружный блок кондиционера на фасаде без согласования — это нарушение. Для любых изменений внешнего вида здания нужно разрешение. Без него вас могут заставить демонтировать устройство.

Опасности уютного тамбура

Кажется, что отдельный тамбур — отличное место для хранения? Увы, это нарушение. Вас могут оштрафовать за нарушение противопожарных норм, а соседи — потребовать снести лишние двери.

Газ и кухня-гостиная: несовместимо

Если в квартире есть газ, объединять кухню с гостиной нельзя. Чтобы изменить планировку, придётся отказаться от газификации и перейти на электричество с согласованием всех изменений.

Утеплённый балкон — не всегда подарок

Дополнительные метры за счёт балкона могут привести к штрафам. Особенно, если туда вынесены батареи — это незаконная перепланировка, и её придётся исправлять.

"Мокрые" зоны над спальней соседа

Санузлы нельзя переносить так, чтобы они оказывались над жилыми комнатами соседей. Перед покупкой проверьте планировку: иначе вы нарушаете закон.

Несоответствие плану БТИ

Любая перепланировка должна быть зафиксирована. Если квартира изменена самовольно, вас могут заставить вернуть всё назад — или даже лишить жилья через суд.

Подозрительные розетки

Если розетки стоят хаотично, особенно в старом доме, это может быть следствием самовольных переносов без замены проводки. А это — риск пожара.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.