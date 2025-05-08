Заброшенный участок? Грядет изъятие — вот что нужно знать

3:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вас ждет увлекательный разбор: чем на самом деле отличаются ЛПХ, ИЖС и СНТ — и что нужно учесть, чтобы не потерять деньги и не попасть под штрафы.

Фото: https://web.archive.org/web/20161012212602/http://www.panoramio.com/photo/12441622 by beglib, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Загородный участок

Основные статусы земель

Перед покупкой участка важно понимать аббревиатуры:

ИЖС — индивидуальное жилищное строительство.

ЛПХ — личное подсобное хозяйство.

СНТ/ОНТ — садовые или огороднические товарищества.

На всех этих землях можно выращивать растения, но условия и ограничения сильно различаются.

ЛПХ: земля для своего хозяйства

Это участки, где можно заниматься:

Огородничеством, садоводством.

Ставить теплицы, сараи, бытовки.

Бурить колодцы и скважины.

Если ЛПХ находится в границах населенного пункта — разрешено строить коттедж до 3 этажей. За пределами — только легкие хозяйственные постройки, без капитального фундамента.

Плюсы ЛПХ:

Низкая цена и налоги.

Возможность бесплатного оформления собственности при долгом пользовании.

Права на продажу излишков урожая.

Минусы:

Нельзя строить капитальный дом вне населенных пунктов.

Риски изъятия, если участок заброшен.

Ограниченные размеры (от 0,5 до 2,5 га в зависимости от региона).

ИЖС: для тех, кто мечтает о доме

ИЖС встречается только в городах, поселках, деревнях. Строительство разрешено до 3 этажей, с капитальным фундаментом.

Плюсы ИЖС:

Регистрация и прописка.

Развитая инфраструктура (дороги, коммуникации).

Возможность доп. построек — гаражей, бань, теплиц.

Льготные ипотечные программы и господдержка.

Минусы:

Высокая цена и налоги.

Обязательство начать строительство в течение 3 лет.

Нельзя заниматься животноводством, свиноводством на участке.

СНТ и ОНТ: дачный вариант

Садовые товарищества — это участки из советского прошлого, где жители объединяются, платят взносы и вместе решают коммунальные вопросы.

В СНТ можно построить капитальный дом для регистрации, в ОНТ — только хозяйственные постройки.

Плюсы СНТ:

Доступная цена.

Сплоченное сообщество.

Возможность перевести садовый дом в жилой.

Минусы:

Маленькие участки (до 15 соток).

Сезонное проживание.

Высокая плата за коммуналку и взносы.

Как сменить ВРИ и не ошибиться

Чтобы сменить вид разрешенного использования (ВРИ), нужно:

Убедиться, что участок стоит на кадастровом учете.

Подать заявление в Росреестр с обоснованием.

Уплатить пошлину.

Важно: не любое ВРИ можно поменять — это решают через публичные слушания.

Итоги

Если хотите жить на участке с возможностью регистрации — выбирайте ИЖС. Для огородничества и небольшого хозяйства — ЛПХ. Для дачного отдыха — СНТ. Перед покупкой обязательно проверяйте участок на кадастровой карте и заказывайте подробную выписку из ЕГРН.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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