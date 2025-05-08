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Заброшенный участок? Грядет изъятие — вот что нужно знать

3:22
Недвижимость

Вас ждет увлекательный разбор: чем на самом деле отличаются ЛПХ, ИЖС и СНТ — и что нужно учесть, чтобы не потерять деньги и не попасть под штрафы.

Загородный участок
Фото: https://web.archive.org/web/20161012212602/http://www.panoramio.com/photo/12441622 by beglib, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Загородный участок

Основные статусы земель

Перед покупкой участка важно понимать аббревиатуры:

  • ИЖС — индивидуальное жилищное строительство.
  • ЛПХ — личное подсобное хозяйство.
  • СНТ/ОНТ — садовые или огороднические товарищества.

На всех этих землях можно выращивать растения, но условия и ограничения сильно различаются.

ЛПХ: земля для своего хозяйства

Это участки, где можно заниматься:

  • Огородничеством, садоводством.
  • Ставить теплицы, сараи, бытовки.
  • Бурить колодцы и скважины.

Если ЛПХ находится в границах населенного пункта — разрешено строить коттедж до 3 этажей. За пределами — только легкие хозяйственные постройки, без капитального фундамента.

Плюсы ЛПХ:

  • Низкая цена и налоги.
  • Возможность бесплатного оформления собственности при долгом пользовании.
  • Права на продажу излишков урожая.

Минусы:

  • Нельзя строить капитальный дом вне населенных пунктов.
  • Риски изъятия, если участок заброшен.
  • Ограниченные размеры (от 0,5 до 2,5 га в зависимости от региона).

ИЖС: для тех, кто мечтает о доме

ИЖС встречается только в городах, поселках, деревнях. Строительство разрешено до 3 этажей, с капитальным фундаментом.

Плюсы ИЖС:

  • Регистрация и прописка.
  • Развитая инфраструктура (дороги, коммуникации).
  • Возможность доп. построек — гаражей, бань, теплиц.
  • Льготные ипотечные программы и господдержка.

Минусы:

  • Высокая цена и налоги.
  • Обязательство начать строительство в течение 3 лет.
  • Нельзя заниматься животноводством, свиноводством на участке.

СНТ и ОНТ: дачный вариант

Садовые товарищества — это участки из советского прошлого, где жители объединяются, платят взносы и вместе решают коммунальные вопросы.

В СНТ можно построить капитальный дом для регистрации, в ОНТ — только хозяйственные постройки.

Плюсы СНТ:

  • Доступная цена.
  • Сплоченное сообщество.
  • Возможность перевести садовый дом в жилой.

Минусы:

  • Маленькие участки (до 15 соток).
  • Сезонное проживание.
  • Высокая плата за коммуналку и взносы.

Как сменить ВРИ и не ошибиться

Чтобы сменить вид разрешенного использования (ВРИ), нужно:

  • Убедиться, что участок стоит на кадастровом учете.
  • Подать заявление в Росреестр с обоснованием.
  • Уплатить пошлину.

Важно: не любое ВРИ можно поменять — это решают через публичные слушания.

Итоги

Если хотите жить на участке с возможностью регистрации — выбирайте ИЖС. Для огородничества и небольшого хозяйства — ЛПХ. Для дачного отдыха — СНТ. Перед покупкой обязательно проверяйте участок на кадастровой карте и заказывайте подробную выписку из ЕГРН.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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