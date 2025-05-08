Заброшенный участок? Грядет изъятие — вот что нужно знать

Вас ждет увлекательный разбор: чем на самом деле отличаются ЛПХ, ИЖС и СНТ — и что нужно учесть, чтобы не потерять деньги и не попасть под штрафы.
Перед покупкой участка важно понимать аббревиатуры:
На всех этих землях можно выращивать растения, но условия и ограничения сильно различаются.
Это участки, где можно заниматься:
Если ЛПХ находится в границах населенного пункта — разрешено строить коттедж до 3 этажей. За пределами — только легкие хозяйственные постройки, без капитального фундамента.
Плюсы ЛПХ:
Минусы:
ИЖС встречается только в городах, поселках, деревнях. Строительство разрешено до 3 этажей, с капитальным фундаментом.
Плюсы ИЖС:
Минусы:
Садовые товарищества — это участки из советского прошлого, где жители объединяются, платят взносы и вместе решают коммунальные вопросы.
В СНТ можно построить капитальный дом для регистрации, в ОНТ — только хозяйственные постройки.
Плюсы СНТ:
Минусы:
Чтобы сменить вид разрешенного использования (ВРИ), нужно:
Важно: не любое ВРИ можно поменять — это решают через публичные слушания.
Если хотите жить на участке с возможностью регистрации — выбирайте ИЖС. Для огородничества и небольшого хозяйства — ЛПХ. Для дачного отдыха — СНТ. Перед покупкой обязательно проверяйте участок на кадастровой карте и заказывайте подробную выписку из ЕГРН.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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