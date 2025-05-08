Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лох-Мари: загадочное озеро с островом внутри озера — узнайте его тайны
Оса на могиле и другие знаки судьбы: последняя возлюбленная Евгения Осина рассказала о мистической связи с певцом
Сначала тост, потом тормоз: как водители с похмелья обводят алкотестер вокруг пальца
Мифы и реальность: почему выращивание спаржи не так сложно, как кажется
История в 88 листах: сокровище VIII века вернулось спустя тысячу лет — и не случайно
Фисташковый крем: этот секретный ингредиент покоряет сердца гурманов — узнайте, почему
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Названы три самых богатых гонщика Ф1, согласно опросу
Маникюр, который выглядит как десерт и действует как украшение

Спилить дерево на участке? Вот что вас может остановить

2:49
Недвижимость

Хотите убрать старое дерево с участка? Не спешите брать пилу! Закон регулирует даже то, что растёт у вас под окнами — и незнание не спасёт от штрафов.

Деревенская улица
Фото: commons.wikimedia.org by Новик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревенская улица

Закон на страже природы

Деревья — часть экосистемы, которую охраняют Лесной кодекс, Закон "Об охране окружающей среды" и местные акты. Например, в Подмосковье действует свой закон, а в Петербурге — Экологический кодекс. Нарушителей ждут статьи КоАП и Уголовного кодекса.

Штрафы зависят:

  • От количества срубленных деревьев.
  • Их ценности и редкости.
  • Территории (лес, заповедник или частный участок).

Даже если дерево на вашем участке, оно может быть под защитой государства.

Где можно пилить, а где нельзя

На земле под ИЖС или ЛПХ можно убрать молодую поросль. Но для крупных стволов нужен порубочный билет. Его оформляют через "Госуслуги", приложив проект строительства, если дерево мешает работам.

В заповедниках нельзя трогать даже валежник. Вблизи краснокнижных животных — отдельные правила.

Перед работами узнайте категорию земель и наличие охраняемых зон — помогут кадастровая карта и администрация поселения.

Если дерево аварийное

Опасный ствол, угрожающий дому?

  • Звоните в МЧС.
  • Если действуете сами — снимайте на видео состояние дерева, чтобы потом избежать обвинений.

Но даже в таком случае риск штрафа сохраняется!

Ветки соседского дерева

Ветки залезли на ваш участок?

  • Напишите соседу заказное письмо с просьбой убрать их.
  • Сообщите в правление СНТ.
  • В крайнем случае — идите в суд.

Самостоятельно срезать ветки нельзя — это чужая собственность. Даже если дерево нависает!

Деревья во дворе многоквартирного дома

Такие деревья — либо общедомовая, либо городская собственность. Убирать их без разрешения нельзя. Обращайтесь:

  • В управляющую компанию или ТСЖ.
  • В администрацию района.

Если дерево угрожает упасть — спил согласуют. А вот ради парковки или площадки могут и отказать.

На кладбище

Даже на семейном участке нельзя спилить дерево без согласования. Администрация кладбища контролирует озеленение. Для аварийных деревьев — бесплатное удаление. Для прочих случаев — договор с профессионалами.

Почему всё так сложно

Каждое дерево — источник кислорода, дом для птиц, часть природы. Закон требует разрешений не просто так: спилить легко, а вот вырастить новое — десятилетия. Берегите природу!

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином "штраф" используется также термин "денежное взыскание".

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты
Садоводство, цветоводство
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты Аудио 
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей
Экономика и бизнес
Дефицит кадров растёт! Какие профессии предлагают зарплату до 120 тысяч рублей Аудио 
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Красота и стиль
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Последние материалы
Лучшие участки для посадки абрикоса: где дерево будет плодоносить стабильно
Изменения в воздухе: что ждать от масштабного проекта нового международного хаба
Сгорели до 25: почему молодые устают сильнее, чем их родители в 40
ТОП-5 самых незабываемых завтраков от бабушек СССР
Эксперт раскрыл тайну: качественное вино не бывает дешевле 500 рублей
Всё сам, без сервиса и мастеров: покраска, которая выходит лучше, чем ожидалось
Как найти собаку, с которой не будет скучно на пенсии
Этот двигатель мощнее в 700 раз. Но вы никогда не угадаете, чем он заправляется
Тайна редкого деликатеса: в чем загадка мяса, которое у кого-то вызовет восторг, а у кого-то отвращение
Баня или теплица: за какие постройки вы уже должны платить налог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.