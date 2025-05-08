Спилить дерево на участке? Вот что вас может остановить

Хотите убрать старое дерево с участка? Не спешите брать пилу! Закон регулирует даже то, что растёт у вас под окнами — и незнание не спасёт от штрафов.
Деревья — часть экосистемы, которую охраняют Лесной кодекс, Закон "Об охране окружающей среды" и местные акты. Например, в Подмосковье действует свой закон, а в Петербурге — Экологический кодекс. Нарушителей ждут статьи КоАП и Уголовного кодекса.
Штрафы зависят:
Даже если дерево на вашем участке, оно может быть под защитой государства.
На земле под ИЖС или ЛПХ можно убрать молодую поросль. Но для крупных стволов нужен порубочный билет. Его оформляют через "Госуслуги", приложив проект строительства, если дерево мешает работам.
В заповедниках нельзя трогать даже валежник. Вблизи краснокнижных животных — отдельные правила.
Перед работами узнайте категорию земель и наличие охраняемых зон — помогут кадастровая карта и администрация поселения.
Опасный ствол, угрожающий дому?
Но даже в таком случае риск штрафа сохраняется!
Ветки залезли на ваш участок?
Самостоятельно срезать ветки нельзя — это чужая собственность. Даже если дерево нависает!
Такие деревья — либо общедомовая, либо городская собственность. Убирать их без разрешения нельзя. Обращайтесь:
Если дерево угрожает упасть — спил согласуют. А вот ради парковки или площадки могут и отказать.
Даже на семейном участке нельзя спилить дерево без согласования. Администрация кладбища контролирует озеленение. Для аварийных деревьев — бесплатное удаление. Для прочих случаев — договор с профессионалами.
Каждое дерево — источник кислорода, дом для птиц, часть природы. Закон требует разрешений не просто так: спилить легко, а вот вырастить новое — десятилетия. Берегите природу!
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином "штраф" используется также термин "денежное взыскание".
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
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