Спилить дерево на участке? Вот что вас может остановить

2:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите убрать старое дерево с участка? Не спешите брать пилу! Закон регулирует даже то, что растёт у вас под окнами — и незнание не спасёт от штрафов.

Фото: commons.wikimedia.org by Новик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деревенская улица

Закон на страже природы

Деревья — часть экосистемы, которую охраняют Лесной кодекс, Закон "Об охране окружающей среды" и местные акты. Например, в Подмосковье действует свой закон, а в Петербурге — Экологический кодекс. Нарушителей ждут статьи КоАП и Уголовного кодекса.

Штрафы зависят:

От количества срубленных деревьев.

Их ценности и редкости.

Территории (лес, заповедник или частный участок).

Даже если дерево на вашем участке, оно может быть под защитой государства.

Где можно пилить, а где нельзя

На земле под ИЖС или ЛПХ можно убрать молодую поросль. Но для крупных стволов нужен порубочный билет. Его оформляют через "Госуслуги", приложив проект строительства, если дерево мешает работам.

В заповедниках нельзя трогать даже валежник. Вблизи краснокнижных животных — отдельные правила.

Перед работами узнайте категорию земель и наличие охраняемых зон — помогут кадастровая карта и администрация поселения.

Если дерево аварийное

Опасный ствол, угрожающий дому?

Звоните в МЧС.

Если действуете сами — снимайте на видео состояние дерева, чтобы потом избежать обвинений.

Но даже в таком случае риск штрафа сохраняется!

Ветки соседского дерева

Ветки залезли на ваш участок?

Напишите соседу заказное письмо с просьбой убрать их.

Сообщите в правление СНТ.

В крайнем случае — идите в суд.

Самостоятельно срезать ветки нельзя — это чужая собственность. Даже если дерево нависает!

Деревья во дворе многоквартирного дома

Такие деревья — либо общедомовая, либо городская собственность. Убирать их без разрешения нельзя. Обращайтесь:

В управляющую компанию или ТСЖ.

В администрацию района.

Если дерево угрожает упасть — спил согласуют. А вот ради парковки или площадки могут и отказать.

На кладбище

Даже на семейном участке нельзя спилить дерево без согласования. Администрация кладбища контролирует озеленение. Для аварийных деревьев — бесплатное удаление. Для прочих случаев — договор с профессионалами.

Почему всё так сложно

Каждое дерево — источник кислорода, дом для птиц, часть природы. Закон требует разрешений не просто так: спилить легко, а вот вырастить новое — десятилетия. Берегите природу!

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином "штраф" используется также термин "денежное взыскание".



Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

