Баня или теплица: за какие постройки вы уже должны платить налог

Многие думают, что с 2025 года появился новый налог на теплицы, бани и сараи. На самом деле платить за эти постройки нужно было и раньше — рассказываем, что именно считается объектом налогообложения, как рассчитывают платежи и какие штрафы грозят за неуплату.
Согласно статье 401 Налогового кодекса, платить нужно за:
Не облагаются налогом:
Главные критерии — фундамент (капитальный делает постройку недвижимостью) и возможность переноса (если можно переставить без разрушения — налог не платится).
Налоговая учитывает только те постройки, что внесены в ЕГРН. Чтобы сарай или баня туда попали, вызывайте кадастрового инженера. Он определит статус постройки и кадастровую стоимость.
Самостоятельно считать налог не нужно — ФНС пришлёт готовую квитанцию. Если не оплатить её до начала декабря, на Госуслугах появится информация о долге.
Сумма зависит от кадастровой стоимости и ставок, которые устанавливают местные власти:
Уточнить ставки можно на сайте ФНС, выбрав свой регион.
Не облагается налогом одно хозпостройка до 50 кв. м, если не используется для бизнеса. Если льгота не учтена, подайте заявление в налоговую, приложив подтверждающие документы.
При просрочке начисляют пени — 1/300 от ключевой ставки ЦБ за день. Долг выше 30 тысяч рублей блокирует выезд за границу и регистрацию сделок с недвижимостью. С 2025 года в Московской области активно ищут незарегистрированные постройки, а штраф за отказ от регистрации — 1,5-2 тысячи рублей.
Совет: после постройки капитального объекта сразу вызывайте кадастрового инженера — избежите проблем и долгов.
Льгота - преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
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