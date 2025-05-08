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Баня или теплица: за какие постройки вы уже должны платить налог

2:58
Недвижимость

Многие думают, что с 2025 года появился новый налог на теплицы, бани и сараи. На самом деле платить за эти постройки нужно было и раньше — рассказываем, что именно считается объектом налогообложения, как рассчитывают платежи и какие штрафы грозят за неуплату.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Что облагается налогом

Согласно статье 401 Налогового кодекса, платить нужно за:

  • Гараж с крышей и воротами.
  • Теплицу на фундаменте (материал покрытия значения не имеет).
  • Баню на сваях, бетонной плите или ленте.
  • Стационарный сарай.
  • Летнюю кухню с подключенными коммуникациями.

Не облагаются налогом:

  • Навесы на столбах.
  • Пластиковые бассейны.
  • Переносные бытовки и вагончики.
  • Качели, парники на дугах.
  • Гаражи, встроенные в дом.

Главные критерии — фундамент (капитальный делает постройку недвижимостью) и возможность переноса (если можно переставить без разрушения — налог не платится).

Как узнать, нужно ли платить

Налоговая учитывает только те постройки, что внесены в ЕГРН. Чтобы сарай или баня туда попали, вызывайте кадастрового инженера. Он определит статус постройки и кадастровую стоимость.

Самостоятельно считать налог не нужно — ФНС пришлёт готовую квитанцию. Если не оплатить её до начала декабря, на Госуслугах появится информация о долге.

Как считают налог

Сумма зависит от кадастровой стоимости и ставок, которые устанавливают местные власти:

  • До 0,3% для построек до 50 кв. м.
  • 0,5% для прочих объектов.
  • 2,5% для построек дороже 300 млн рублей.

Уточнить ставки можно на сайте ФНС, выбрав свой регион.

Есть ли льготы

  • Федеральные — для пенсионеров, инвалидов, героев России (см. ст. 407 НК РФ).
  • Местные — например, для многодетных семей.

Не облагается налогом одно хозпостройка до 50 кв. м, если не используется для бизнеса. Если льгота не учтена, подайте заявление в налоговую, приложив подтверждающие документы.

Какие штрафы

При просрочке начисляют пени — 1/300 от ключевой ставки ЦБ за день. Долг выше 30 тысяч рублей блокирует выезд за границу и регистрацию сделок с недвижимостью. С 2025 года в Московской области активно ищут незарегистрированные постройки, а штраф за отказ от регистрации — 1,5-2 тысячи рублей.

Совет: после постройки капитального объекта сразу вызывайте кадастрового инженера — избежите проблем и долгов.

Уточнения

Льгота - преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Баня или теплица: за какие постройки вы уже должны платить налог
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