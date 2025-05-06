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Умный дом без смартфона: всё решает старый пульт и одно нажатие

1:51
Недвижимость

Хотя официально Google больше не производит и не распространяет Chromecast с Google TV, устройство не спешит на свалку истории. Наоборот — оно только что получило функцию, которую раньше могли себе позволить только топовые модели.

Пульты
Фото: flickr.com by Joost J. Bakker IJmuiden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пульты

Домашняя панель теперь доступна всем

Речь о домашней панели — интерфейсе управления умным домом прямо с телевизора. До этого она была доступна только в устройствах с продвинутой версией Google TV, но теперь обновление затронуло и старые Chromecast, а также телевизоры сторонних брендов вроде Hisense и TCL.

Панель полностью повторяет вкладку "Избранное" из приложения Google Home, но отображается прямо на экране телевизора. Это значит:

Больше не нужно тянуться к телефону

  • Управление светом, камерами, колонками и термостатами — с пульта
  • Уведомления от устройств — сразу на экране

Как её открыть

Домашняя панель размещена в панели быстрых настроек Google TV. Открыть её можно долгим нажатием на кнопку "Домой" на пульте Chromecast. Если обновление ещё не активировалось, его можно включить вручную:

  • Перейдите в "Настройки"
  • Откройте раздел "Учётные записи и вход"
  • Выберите нужный профиль и найдите опцию Google Home
  • Включите "Домашнюю Панель"

Важно: панель работает только для аккаунтов, которые связаны с домом в Google Home. Дочерние профили, а также устройства, настроенные в режиме приложений или в "детском" режиме, нововведение не поддерживают.

Да, устройство технически уже "на пенсии", но Google продолжает его поддерживать. В марте Chromecast с Google TV даже получил Android 14 — и теперь, похоже, будет радовать пользователей ещё какое-то время.

Уточнения

Умный дом (Домашняя автоматизация) — система автоматизации личного жилья.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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