Умный дом без смартфона: всё решает старый пульт и одно нажатие

Хотя официально Google больше не производит и не распространяет Chromecast с Google TV, устройство не спешит на свалку истории. Наоборот — оно только что получило функцию, которую раньше могли себе позволить только топовые модели.
Речь о домашней панели — интерфейсе управления умным домом прямо с телевизора. До этого она была доступна только в устройствах с продвинутой версией Google TV, но теперь обновление затронуло и старые Chromecast, а также телевизоры сторонних брендов вроде Hisense и TCL.
Панель полностью повторяет вкладку "Избранное" из приложения Google Home, но отображается прямо на экране телевизора. Это значит:
Как её открыть
Домашняя панель размещена в панели быстрых настроек Google TV. Открыть её можно долгим нажатием на кнопку "Домой" на пульте Chromecast. Если обновление ещё не активировалось, его можно включить вручную:
Важно: панель работает только для аккаунтов, которые связаны с домом в Google Home. Дочерние профили, а также устройства, настроенные в режиме приложений или в "детском" режиме, нововведение не поддерживают.
Да, устройство технически уже "на пенсии", но Google продолжает его поддерживать. В марте Chromecast с Google TV даже получил Android 14 — и теперь, похоже, будет радовать пользователей ещё какое-то время.
Умный дом (Домашняя автоматизация) — система автоматизации личного жилья.
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