Забудьте о пыли: уникальный метод с глицерином, которым поделилась глава клининговой службы

2:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль есть везде, независимо от того, живем мы в городе или деревне. Полностью избавиться от нее невозможно, но можно значительно уменьшить ее количество в доме. Руководитель хаускипинга отеля Palmira Business Club Анастасия Свиридова поделилась несколькими эффективными способами борьбы с пылью.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аксессуары для уборки

Пыль состоит из мелких частиц размером от 0,01 до 10 микрон. В ее состав входят шерсть животных, пыльца растений, компоненты автомобильных выхлопов, текстильные волокна, а также продукты жизнедеятельности насекомых и паразитов.

Чтобы пыль не попадала в дом через обувь и одежду, установите у двери два коврика: один снаружи, другой внутри. Регулярно проветривайте помещения, но не держите окна открытыми слишком долго. Для упрощения уборки сократите количество вещей, которые накапливают пыль: подушки из натурального пуха или пера, ковры с длинным ворсом, крупнолистные растения, мягкие игрушки, статуэтки, свечи и другие декоративные элементы, пишет Газета.Ru.

Для эффективной уборки вам понадобятся пылесос, швабра и салфетки из микрофибры. Салфетки из микрофибры хорошо впитывают пыль и волосы, не оставляя следов. Большие салфетки подходят для пола, а маленькие — для мебели и бытовой техники. Влажная микрофибра отлично справляется с обезжириванием поверхностей.

Не забывайте о фильтрах для очистки воздуха. Качественный фильтр помогает снизить количество пыли в помещении. Очищайте его каждые три месяца. Также обратите внимание на моющий пылесос с функцией влажной уборки. Он предотвращает поднятие пыли и сокращает время уборки. Антистатические салфетки тоже могут быть полезны.

"Например, есть отличное средство — растительный глицерин. Он образует защитный слой на мебели, который препятствует прилипанию пыли. Частицы пыли не оседают на обработанной поверхности, а скользят по ней, что значительно снижает количество отложений", — рассказала Свиридова.

Кроме того, глицерин притягивает влагу из воздуха, делая поверхность менее восприимчивой к пыли. Разведите несколько капель глицерина в литре воды, смочите чистую ткань и протрите мебель. Это средство подходит и для паркета: добавьте глицерин в воду и протрите полы.

Белый уксус, смешанный с водой, часто рекомендуется для уборки, но он может быть опасен. При вдыхании его паров могут возникнуть головная боль, жжение в носоглотке и головокружение. Кроме того, уксус может вызвать аллергические реакции, предупредила эксперт.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.



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