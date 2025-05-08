Цены на ремонт ванной: жителям какого города России он обойдётся дороже всего

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт ванной комнаты в Москве обойдется дороже всего. В 2025 году средняя стоимость такого ремонта составит 282 тысячи рублей, согласно исследованию компании "Лемана ПРО".

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная ванная комната

Аналитики компании изучили цены на ремонт ванных комнат площадью от 0,98 до 5,7 квадратного метра без учета стоимости строительных материалов. Эксперты выяснили, что наибольшие расходы связаны с внутренней отделкой, включая укладку плитки или керамогранита. Этот этап может составлять более 50% от общей стоимости ремонта. Подготовка поверхностей обычно занимает до 30% бюджета.

В других городах России цены на ремонт также различаются. Например, в Красноярске средняя стоимость ремонта составит 238 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 212 тысяч, в Ростове-на-Дону — 208 тысяч, в Краснодаре — 186 тысяч, в Новосибирске — 174 тысячи, в Казани — 171 тысяча, а в Тюмени — 162 тысячи рублей. Жителям Уфы придется потратить около 154 тысяч рублей, а барнаульцам — 133 тысячи, сообщает Газета.Ru.

Наиболее высокая средняя стоимость монтажа систем водоснабжения и водоотведения зафиксирована в Красноярске, где этот этап ремонта обходится в среднем в 56 тысяч рублей, что на 37% больше, чем в Москве. Самые дорогие услуги по установке сантехники предлагаются в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве, где средняя стоимость составляет 30 тысяч рублей. В Казани и Барнауле аналогичная услуга стоит в среднем 23 тысячи рублей, а в Уфе, Новосибирске, Тюмени и Ростове-на-Дону — около 16 тысяч рублей.

Стоимость демонтажа зависит от площади ванной комнаты и сложности работы. Обычно она варьируется от 4 до 50 тысяч рублей. Расходы на покупку декоративных вещей, такие как держатели, полки, уголки и светильники, составляют от 2 до 23 тысяч рублей, — на эту сумму влияют выбранные материалы и бренд производителя.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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