Цены на ремонт ванной: жителям какого города России он обойдётся дороже всего

Ремонт ванной комнаты в Москве обойдется дороже всего. В 2025 году средняя стоимость такого ремонта составит 282 тысячи рублей, согласно исследованию компании "Лемана ПРО".
Аналитики компании изучили цены на ремонт ванных комнат площадью от 0,98 до 5,7 квадратного метра без учета стоимости строительных материалов. Эксперты выяснили, что наибольшие расходы связаны с внутренней отделкой, включая укладку плитки или керамогранита. Этот этап может составлять более 50% от общей стоимости ремонта. Подготовка поверхностей обычно занимает до 30% бюджета.
В других городах России цены на ремонт также различаются. Например, в Красноярске средняя стоимость ремонта составит 238 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 212 тысяч, в Ростове-на-Дону — 208 тысяч, в Краснодаре — 186 тысяч, в Новосибирске — 174 тысячи, в Казани — 171 тысяча, а в Тюмени — 162 тысячи рублей. Жителям Уфы придется потратить около 154 тысяч рублей, а барнаульцам — 133 тысячи, сообщает Газета.Ru.
Наиболее высокая средняя стоимость монтажа систем водоснабжения и водоотведения зафиксирована в Красноярске, где этот этап ремонта обходится в среднем в 56 тысяч рублей, что на 37% больше, чем в Москве. Самые дорогие услуги по установке сантехники предлагаются в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве, где средняя стоимость составляет 30 тысяч рублей. В Казани и Барнауле аналогичная услуга стоит в среднем 23 тысячи рублей, а в Уфе, Новосибирске, Тюмени и Ростове-на-Дону — около 16 тысяч рублей.
Стоимость демонтажа зависит от площади ванной комнаты и сложности работы. Обычно она варьируется от 4 до 50 тысяч рублей. Расходы на покупку декоративных вещей, такие как держатели, полки, уголки и светильники, составляют от 2 до 23 тысяч рублей, — на эту сумму влияют выбранные материалы и бренд производителя.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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