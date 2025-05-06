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Прихожая мечты: как создать роскошный интерьер с минимальными затратами

1:36
Недвижимость

Оформление прихожей — это не всегда дорогостоящие расходы. Даже с ограниченным бюджетом можно создать стильное и уютное пространство, которое будет выглядеть дорого и элегантно. Несколько простых приемов помогут преобразить ваш интерьер, не тратя при этом целое состояние.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Используйте золото и латунь

Такие цвета как золото и латунь автоматически ассоциируются с роскошью и богатством. Это отличные материалы для небольших, но заметных элементов в интерьере. Например, золотые ножки мебели или картинные рамы мгновенно придают прихожей изысканный вид. Латунные дверные ручки или светильники могут стать яркими акцентами.

Большие картины вместо мелких

Декор с картинами всегда добавляет уюта и стиля. Но вместо нескольких мелких картин, выберите одно большое произведение искусства. Это создаст эффект дороговизны и привнесет гармонию в пространство. Большая картина — всегда выигрышный вариант для украшения стен.

Необычная мебель

Для того чтобы прихожая заиграла новыми красками, достаточно добавить один яркий и необычный элемент. Это может быть стильное зеркало, оригинальная вешалка или яркий пуф. Главное — не бояться экспериментировать и выбирать мебель, которая будет выделяться.

Эти простые хитрости помогут вам создать впечатление дорогого интерьера, даже если ваш бюджет ограничен. Немного внимания к деталям — и ваша прихожая станет стильной и уютной.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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