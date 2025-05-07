Как обновить интерьер без лишних трат: 3 дизайнерских хода

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Слово "ремонт" часто вызывает у людей стресс, ведь он ассоциируется с большими расходами и долговыми обязательствами. Но на самом деле существует множество способов преобразить пространство, не тратя баснословные суммы. Секрет в грамотном подходе и внимании к деталям.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Одна большая картина

Оформление стен — это всегда главный элемент дизайна. Дизайнеры предлагают два варианта: либо коллекция из нескольких небольших картин и фотографий, либо одна большая. И хотя оба способа имеют право на существование, профессионалы рекомендуют второй вариант.

Одна большая картина сразу привлекает внимание, делает стену ярким акцентом, а помещение — более стильным и дорогим. К тому же, такой подход помогает упорядочить пространство и создаёт ощущение завершённости.

Контрастные двери

Если в вашем интерьере уже есть однотонные стены, добавьте контраста с помощью дверей. Этот трюк помогает сделать пространство более интересным и динамичным, при этом он не требует серьезных затрат.

Выберите яркий контрастный цвет для двери — например, темно-синий, винный, изумрудный или даже черный. Это не только привнесет оригинальности, но и подчеркнёт стиль вашего интерьера. Главное — выбрать оттенок, который будет гармонично смотреться с остальными цветами в помещении.

Свечи: уют и стиль за доступные деньги

Свечи часто недооценены как элемент декора, хотя они могут добавить комнате уюта и элегантности. Поставьте несколько свечей в разных местах, чтобы создать атмосферу тепла и уюта, особенно в вечернее время.

Сейчас в магазинах можно найти свечи с различными ароматами по доступным ценам, и они легко могут стать акцентом в вашем интерьере. Совет: ставьте свечи в стеклянные подсвечники. Они не только защитят мебель от воска, но и красиво отразят свет, создавая необычные блики в комнате.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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