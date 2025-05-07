Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера
Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками
Забудьте про уксус и соду: вот как быстро и безопасно очистить духовку

Вазы не всегда нужны: как посуда может стать стильным декором

1:18
Недвижимость

Многие люди недооценили важность ваз как элемента декора, а зря. Эти простые предметы могут значительно изменить восприятие пространства, добавив в него яркие акценты и уют.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Вазы: как они влияют на интерьер

Красивые вазы способны стать настоящими украшениями помещения, придавая комнате изысканный вид. Когда ваза сочетает в себе стиль и функциональность, она преобразует пространство, а живые цветы в ней только усиливают эффект.

Но что делать, если стандартные вазы никак не вписываются в интерьер или не становятся заметным элементом?

Чем можно заменить вазу

Вместо классической вазы можно использовать совершенно неожиданные предметы, которые, на первый взгляд, вовсе не предназначены для цветов. Это может быть:

  • Фарфоровый молочник

  • Красивая бутылка

  • Элегантный фужер

  • Стильная коробка

  • Лейка

Каждый из этих предметов добавит комнате оригинальности и превращает её в более интересное и уютное пространство.

Использование нестандартных ёмкостей для цветов не только освежит интерьер, но и сделает его более живым и красивым. Не бойтесь экспериментировать с посудой — это поможет создать уникальную атмосферу в вашем доме.

Уточнения

Ва́за (итал. vaso, от лат. vas, vasis, vasorum - сосуд, посуда, ёмкость, горшок) — в истории материальной культуры ваза — традиционная форма ёмкости для жидкостей: воды, вина, масла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Садоводство, цветоводство
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Как понять, что за протяжным воем вашей собаки скрывается угроза
Расходы на ЖКХ без ущерба: три способа уменьшить платежи за капремонт
Секреты бесконечного урожая малины: как заставить кусты радовать до осени
Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Тренировки для людей 60+: вот лучшие физнагрузки для защиты от болезни Альцгеймера
Я не оттуда: Максим Галкин* разговорился с подписчиками
Забудьте про уксус и соду: вот как быстро и безопасно очистить духовку
Бен Аффлек о Бритни Спирс: папарацци тыкали в неё, как палкой в тигра
Российские студенты придумали, как ловить инфекцию до вспышки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.