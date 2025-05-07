Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухни в современных квартирах часто имеют ограниченное пространство, и каждый сантиметр должен быть на счету. Многие не задумываются об одном участке — это пространство над холодильником. Но оно вполне может стать удобным и функциональным, если правильно организовать хранение.

Фото: https://commons.wikimedia.org by XanderL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кухня

1. Дополнительный шкафчик

Если ваша кухня нуждается в дополнительном месте для хранения, можно продлить верхний ряд шкафов до ширины холодильника. Это не только заполняет пустующее пространство, но и придает кухонному гарнитуру завершённый и гармоничный вид. Так вы сможете хранить посуду или другие редко используемые вещи, не нарушая общего стиля.

2. Полки для редких предметов

Простой и бюджетный способ организовать пространство — повесить полки. На них можно разместить вещи, которые не требуются каждый день: запасные кухонные полотенца, мелкую бытовую технику или запас продуктов. Такой подход не только освободит пространство, но и позволит удобно хранить вещи, которые всегда должны быть под рукой, но не мешают.

3. Мини-библиотека

Если вы любите готовить, пространство над холодильником можно использовать для создания мини-библиотеки с кулинарными книгами. Просто установите полку или специальный органайзер для книг. А если ваши книги не идеальны по виду, можно сложить их в коробку и разместить её на холодильнике. Это поможет освободить столешницу и при этом всегда иметь под рукой интересные рецепты.

4. Бутылочница для коллекции алкоголя

Для любителей вина и других напитков идеальным решением будет размещение бутылок над холодильником. Специальная стойка или полка для вина поможет не только сэкономить место, но и защитит бутылки от случайных повреждений. Это решение будет смотреться стильно и придаст вашей кухне уютный и продуманный вид.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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