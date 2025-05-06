Банка, которая выращивает: ваш урожай зависит от этой забытой мелочи

Вы тоже храните дома банки от мороженого, не зная, зачем? Возможно, вы даже думали выбросить их. Не торопитесь! Эти на первый взгляд бесполезные пенопластовые емкости могут стать настоящей находкой для вашего огорода или балкона.
Пенополистироловые банки — это не просто тара. Это лёгкий, влагостойкий и теплоизолирующий материал, который можно превратить в удобные и дешёвые вазоны для рассады и цветов.
Вместо того чтобы покупать горшки в магазине, можно использовать то, что обычно отправляется на свалку. Немного фантазии, базовые инструменты — и вы создаёте стильный и экологичный элемент декора.
Даже один такой горшок может стать началом небольшого домашнего огорода. Особенно он удобен для балконов, подоконников или веранд. А ещё - это способ вдохновить детей на экологичные привычки.
Пенопла́ст — пористый материал, составленный из не сообщающихся друг с другом ячеек, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы.
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