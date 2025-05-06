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Банка, которая выращивает: ваш урожай зависит от этой забытой мелочи

1:39
Недвижимость

Вы тоже храните дома банки от мороженого, не зная, зачем? Возможно, вы даже думали выбросить их. Не торопитесь! Эти на первый взгляд бесполезные пенопластовые емкости могут стать настоящей находкой для вашего огорода или балкона.

Клубничное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое

Не мусор, а сокровище

Пенополистироловые банки — это не просто тара. Это лёгкий, влагостойкий и теплоизолирующий материал, который можно превратить в удобные и дешёвые вазоны для рассады и цветов.

Вместо того чтобы покупать горшки в магазине, можно использовать то, что обычно отправляется на свалку. Немного фантазии, базовые инструменты — и вы создаёте стильный и экологичный элемент декора.

Зачем саду пенопласт

  • Удерживает влагу — меньше поливов, особенно летом.
  • Изолирует корни от жары — спасает растения в жаркие дни.
  • Лёгкость и мобильность — идеально для пожилых и тех, кто не хочет таскать тяжёлые горшки.
  • Повторное использование — отличная идея для переработки и заботы об экологии.

Как превратить банку в горшок

  • Вымойте банку от остатков еды.
  • Сделайте дренажные отверстия внизу.
  • Добавьте грунт и высадите растение.
  • При желании украсьте банку краской или лентами — получится красиво и креативно.

Даже один такой горшок может стать началом небольшого домашнего огорода. Особенно он удобен для балконов, подоконников или веранд. А ещё - это способ вдохновить детей на экологичные привычки.

Уточнения

Пенопла́ст — пористый материал, составленный из не сообщающихся друг с другом ячеек, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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