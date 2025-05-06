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Современная кухня без верхних шкафов: как это улучшает хранение и уборку

2:20
Недвижимость

В последнее время набирает популярность решение отказаться от верхних кухонных шкафов. Эта модная тенденция не только выглядит современно, но и приносит множество практических преимуществ. Давайте разберемся, почему стоит присмотреться к этому подходу.

кухня со стекловарочной панелью
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alpnachnorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кухня со стекловарочной панелью

1. Визуальное расширение пространства

Отсутствие верхних шкафов создаёт ощущение простора и увеличивает визуально высоту потолка. Особенно это актуально для небольших кухонь, где каждый сантиметр на счету. Свободная верхняя часть помещения делает его более лёгким и открытым, что особенно важно для маленьких квартир.

2. Современный стиль

Освобожденное пространство без габаритных шкафов придает кухне стильный, современный вид. Вместо традиционных шкафов можно добавить декоративные элементы или оригинальное освещение, что сделает интерьер уникальным и современным.

3. Увеличение пространства для хранения

Чтобы компенсировать отсутствие верхних шкафов, можно сделать нижние тумбы более крупными и вместительными. Дополнительно установленные шкафы-колонны или нишевые системы хранения помогут эффективно использовать пространство для всех кухонных принадлежностей.

4. Удобство и эргономика

Отсутствие верхних шкафов избавляет от необходимости тянуться вверх, что делает использование кухни более удобным и безопасным. Вместо стандартных полок можно установить выдвижные корзины или вертикальные секции для посуды, а также органайзеры для мелких предметов.

Выдвижные системы, такие как полки и ящики, сделают хранение вещей более доступным и удобным, создавая порядок без лишних усилий.

5. Меньше пыли и загрязнений

Не стоит забывать, что отсутствие верхних шкафов также сокращает количество пыли и загрязнений, которые могут скапливаться на закрытых полках. Это делает уборку кухни проще и быстрее.

Отказ от верхних кухонных шкафов — это не только модно, но и удобно. Больше пространства, меньше пыли и более современный вид — вот что вы получите, если решите внести такие изменения в свою кухню.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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