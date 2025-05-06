Как визуально расширить пространство в маленькой квартире: 10 секретов для каждого хозяина

3:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что вашей комнате не хватает места для ничего, кроме кровати и шкафа? Знакомо? Но что, если проблема не в размерах, а в том, как мы используем пространство?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер спальни

Маленькие квартиры могут казаться тесными не из-за их реальных размеров, а из-за ошибок, которые "съедают" пространство. Хорошая новость: несколько хитростей помогут обмануть зрение и создать ощущение простора, даже если у вас всего 20 квадратных метров.

1. Освободите пол

Чем больше свободной поверхности на полу, тем просторнее выглядит комната. Выбирайте мебель на тонких ножках — диван с зазором между сиденьем и полом, столы и тумбы на металлических опорах. Это создаст иллюзию пустого пространства и "воздушности".

2. Мебель, не касающаяся пола

Если шкаф невозможно заменить, поднимите его на ножки или используйте подвесные модели. Даже кровать-подиум с выдвижными ящиками сэкономит место и сохранит лёгкость в комнате.

3. Светлые оттенки стен

Цвет стен — это ваш главный инструмент. Светлые оттенки, такие как белый, молочный или светло-серый, отражают свет и визуально расширяют пространство. Монохромный белый может сделать комнату слишком холодной, поэтому добавьте акцентный цвет, например, мятный или лавандовый, чтобы создать глубину.

4. Зеркала — ваши лучшие друзья

Большое зеркало напротив окна удваивает свет и визуально расширяет пространство. Размещайте зеркало так, чтобы оно отражало выигрышные уголки комнаты — например, растения или стильный светильник. Это не только увеличит пространство, но и придаст комнате стильный акцент.

5. Вертикальные линии для высоты

Вертикальные линии создают эффект высоких потолков. Выбирайте обои с тонкими полосками, длинные шторы или стеллажи, которые тянутся вверх. Даже плитка в ванной, уложенная вертикально, добавит высоты. Избегайте горизонтальных акцентов, таких как широкие карнизы или фризы.

6. Игра света

Точечные светильники по периметру потолка расширят границы комнаты. Подсветите ниши, полки или пространство за кроватью — это добавит объема и визуально увеличит комнату. Откажитесь от массивных люстр, которые "придавливают" потолок. Используйте плоские потолочные светильники или трековые системы с направленными спотами.

7. Многофункциональная мебель

В маленькой квартире многофункциональная мебель — это спасение. Диван-кровать, стол-трансформер, пуф с отделением для хранения — всё это экономит пространство и убирает визуальный шум.

8. Раздвижные двери

Если это возможно, замените распашные двери на раздвижные или складные. Если же нет, покрасьте дверь в тон стен, чтобы она "растворилась". Можно также снять дверь со шкафа и заменить её шторой из плотного льна, что смягчит углы и придаст текстуру.

9. Окна — пространство для дыхания

Не заставляйте подоконник горшками с цветами. Используйте легкие шторы, которые можно полностью отодвинуть днём. Если вид из окна не радует, добавьте полупрозрачный тюль с вертикальным рисунком, который создаст ощущение простора.

10. Меньше — больше

Каждая лишняя деталь "крадёт" пространство. Оставьте только те предметы, которые используете ежедневно, а всё остальное уберите в закрытые ящики. Декоративные тарелки, статуэтки, рамки с фото — оставьте 2-3 любимых предмета, чтобы не перегружать пространство.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.