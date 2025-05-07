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Засор в туалете: что категорически нельзя делать, чтобы не усугубить

2:59
Недвижимость

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вода в унитазе вдруг не уходит, а начинает подниматься? Это может застать врасплох! Но не спешите паниковать — иногда проблему можно решить своими руками.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Почему возникают засоры

Даже самый аккуратный пользователь не застрахован от засоров. Изогнутые трубы — классическая слабость старых систем. Чугунные трубы со временем покрываются отложениями, замедляющими сток воды. В таких случаях помогут специальные химические средства.

Но если проблема вызвана посторонним предметом — например, детской игрушкой, втулкой от бумаги или тряпкой, — здесь уже нужны механические методы: вантуз или сантехнический трос.

А вот комкующийся кошачий наполнитель — это настоящий кошмар для труб: он превращается в бетонную пробку, справиться с которой под силу только профессионалам.

Как понять, где засор

Откройте кран в ванной или на кухне. Если вода сливается нормально, дело в унитазе. Если же раковины тоже забиты — проблема в общем стояке, и без помощи специалистов тут не обойтись.

Важно: не пытайтесь смыть воду из бачка — иначе рискуете устроить потоп.

Способы прочистки без инструментов

  • Горячая вода. Если засор небольшой, попробуйте налить ведро горячей (но не кипящей!) воды. Сначала немного плесните, чтобы прогреть фаянс, потом — всё ведро.
  • Сода + уксус. Высыпьте полпачки соды в унитаз, залейте стаканом уксуса (можно заменить лимонной кислотой). Подождите, промойте водой. Щелочь разъест органику.
  • Бытовая химия. Выбирайте средство под тип засора. Для органики подойдут жидкости с кислотой. Но пластиковый пакет или тряпку они не растворят!

Когда нужны инструменты

Вантуз. Создаёт давление, которое разрушает пробку. Если его нет — можно использовать пластиковую бутылку без дна или даже пыльник шруса.

Сантехнический трос. Если засор серьёзный, поможет только трос. Он подцепляет или проталкивает мусор. В крайнем случае его можно заменить раскрученной металлической вешалкой с крючком на конце.

Что точно не поможет

  • Средства для посуды и газировка — неэффективны.
  • Хлорка и белизна — только для регулярного ухода, но не для прочистки.
  • Народные "лайфхаки" из интернета — проверяйте источники!

Как избежать засоров

  • Не бросайте в унитаз мусор, ватные палочки, остатки еды.
  • Обеспечьте детей правилами использования сантехники.
  • Во время ремонта закрывайте сантехнику плёнкой.
  • Регулярно промывайте трубы бытовой химией.

Следите за состоянием старых труб — иногда лучше заменить их полностью.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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