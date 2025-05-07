Засор в туалете: что категорически нельзя делать, чтобы не усугубить

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вода в унитазе вдруг не уходит, а начинает подниматься? Это может застать врасплох! Но не спешите паниковать — иногда проблему можно решить своими руками.
Даже самый аккуратный пользователь не застрахован от засоров. Изогнутые трубы — классическая слабость старых систем. Чугунные трубы со временем покрываются отложениями, замедляющими сток воды. В таких случаях помогут специальные химические средства.
Но если проблема вызвана посторонним предметом — например, детской игрушкой, втулкой от бумаги или тряпкой, — здесь уже нужны механические методы: вантуз или сантехнический трос.
А вот комкующийся кошачий наполнитель — это настоящий кошмар для труб: он превращается в бетонную пробку, справиться с которой под силу только профессионалам.
Откройте кран в ванной или на кухне. Если вода сливается нормально, дело в унитазе. Если же раковины тоже забиты — проблема в общем стояке, и без помощи специалистов тут не обойтись.
Важно: не пытайтесь смыть воду из бачка — иначе рискуете устроить потоп.
Вантуз. Создаёт давление, которое разрушает пробку. Если его нет — можно использовать пластиковую бутылку без дна или даже пыльник шруса.
Сантехнический трос. Если засор серьёзный, поможет только трос. Он подцепляет или проталкивает мусор. В крайнем случае его можно заменить раскрученной металлической вешалкой с крючком на конце.
Следите за состоянием старых труб — иногда лучше заменить их полностью.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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