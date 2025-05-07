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Вот как покрасить чугунную ванну, чтобы никто не догадался, что она старая

3:03
Недвижимость

Удивительно, но даже старая, пожелтевшая ванна может засиять как новая — нужно лишь знать, чем её покрасить и как подготовить поверхность. Не спешите покупать новую сантехнику, ведь реставрация — отличный вариант, который сэкономит деньги и избавит от необходимости делать капитальный ремонт!

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Ванная комната

Почему стоит реставрировать ванну

Замена чугунной ванны — это всегда головная боль: демонтаж, повреждение плитки и пола, тяжёлый вес изделия (особенно, если вы живёте не на первом этаже). При этом, несмотря на потёртый вид, старая чугунная ванна сохраняет отличные эксплуатационные свойства — воду она удерживает тёплой дольше, чем современные акриловые или стальные аналоги.

А самое приятное: цена новой чугунной ванны может неприятно удивить, а вот реставрация даст практически тот же эффект — и прослужит обновлённое покрытие до 10 лет.

Чем покрасить чугунную ванну

Вот три популярных варианта:

  • Эпоксидная двухкомпонентная эмаль. Создаёт гладкое, прочное и блестящее покрытие. Служит до 15 лет, устойчива к химии и абразиву, но требует аккуратного нанесения, иначе останутся потёки.
  • Акриловая (латексная) эмаль. Её называют наливным акрилом. Даёт глянцевый, нескользящий слой, хорошо держит тепло, не желтеет со временем. Правда, с ней сложнее работать, поэтому часто зовут мастера.
  • Аэрозольные краски. Просты в нанесении, но слой получается очень тонким, быстро стирается. Лучше использовать для точечного ремонта, а не покраски всей чаши.

Какие инструменты нужны

  • Кисть (широкая, жёсткая, без выпадающих щетинок)
  • Валик с коротким ворсом
  • Краскопульт (для тех, кто умеет с ним обращаться)

Идеальный вариант: первый слой нанести кистью, второй — краскопультом.

Как подготовить ванну к покраске

Подготовка — залог успеха! Вот основные шаги:

  • Обезжиривание. Раствором щавелевой кислоты удалите налёт и жир.
  • Шлифовка. Снимите старую эмаль, уберите ржавчину до металла.
  • Шпаклёвка. Закройте сколы автомобильной шпаклёвкой и зашлифуйте.
  • Очистка и сушка. Тщательно удалите пыль, обезжирьте снова, промойте несколько раз, высушите феном.

Как наносить краску

  • Эпоксидная эмаль. Смешайте состав, покрасьте борта (1 слой) и дно (2 слоя). Следите за потёками — убрать их потом нельзя! Второй слой наносите через 20-25 минут.
  • Наливной акрил. Подготовьте смесь, налейте её с края ванны, двигаясь по кругу. Затем залейте середину. Шпателем выровняйте, если нужно. Оставьте на два дня до полного высыхания, защитив от пыли.

Уточнения

Чугу́н - сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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