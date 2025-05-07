Смеситель ломается незаметно: вот что нужно делать, чтобы этого избежать

Знали ли вы, что налёт внутри смесителя может вывести его из строя? Да, на первый взгляд кажется, что важно лишь регулярно протирать кран снаружи. Но на самом деле самая большая угроза таится внутри!
Со временем на внутренних элементах скапливаются известковые отложения. Они мешают нормальной работе устройства, увеличивают износ, а значит — могут стать причиной поломки.
Вода из-под крана содержит железо, кальций, магний и другие соединения. Когда она испаряется, на поверхности и внутри остаётся белый осадок — известковый налёт. Чем жёстче вода, тем быстрее и плотнее оседают эти отложения. Если снаружи они лишь портят внешний вид, то внутри — вредят работе смесителя.
Чтобы понять, как чистить кран, сначала определим его тип:
Однорычажные: работают за счёт картриджа, управляемого одним рычагом.
Вентильные: с одной или двумя кран-буксами, которые регулируют напор воды.
Разборные модели откручивают, снимают шурупы и чистят.
Неразборные погружают в пакет с моющим раствором на пару часов, затем промывают.
Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.
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