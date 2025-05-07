Смеситель ломается незаметно: вот что нужно делать, чтобы этого избежать

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знали ли вы, что налёт внутри смесителя может вывести его из строя? Да, на первый взгляд кажется, что важно лишь регулярно протирать кран снаружи. Но на самом деле самая большая угроза таится внутри!

Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кран в ванной

Со временем на внутренних элементах скапливаются известковые отложения. Они мешают нормальной работе устройства, увеличивают износ, а значит — могут стать причиной поломки.

Откуда берётся налёт

Вода из-под крана содержит железо, кальций, магний и другие соединения. Когда она испаряется, на поверхности и внутри остаётся белый осадок — известковый налёт. Чем жёстче вода, тем быстрее и плотнее оседают эти отложения. Если снаружи они лишь портят внешний вид, то внутри — вредят работе смесителя.

Какие бывают смесители

Чтобы понять, как чистить кран, сначала определим его тип:

Однорычажные: работают за счёт картриджа, управляемого одним рычагом.

Вентильные: с одной или двумя кран-буксами, которые регулируют напор воды.

Как разобрать однорычажный смеситель

Перекройте воду.

Снимите смеситель, открутив винты.

Найдите декоративную заглушку, аккуратно снимите её.

Открутите болт, снимите рычаг.

Извлеките картридж, проверьте его.

Открутите сеточку на изливе.

После чистки соберите всё в обратном порядке.

Как разобрать вентильный смеситель

Отключите воду.

Снимите кран с места.

Открутите излив и аэратор.

Снимите заглушку с вентиля.

Выкрутите винт и достаньте кран-буксу.

Проверьте её состояние.

После чистки верните детали на место.

Что делать с душевой лейкой

Разборные модели откручивают, снимают шурупы и чистят.

Неразборные погружают в пакет с моющим раствором на пару часов, затем промывают.

Чем чистить смеситель

Лимонная кислота или сок: наносим на налёт, ждём, промываем.

Сода: делаем кашицу, наносим, оставляем, смываем.

Уксус: только разбавленный, обрабатываем, ждём, удаляем остатки.

Хозяйственное мыло: тёртое мыло с горячей водой, иногда с добавлением соды — эффективно растворяет известковый налёт.

Уточнения

Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.



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