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Почему ванна на высоких ножках может стать проблемой — неожиданный секрет установки

2:39
Недвижимость

Задумывались ли вы, что всего несколько сантиметров могут превратить купание в удовольствие или, наоборот, в сплошное мучение? Высота установки ванны — это не просто цифры из строительных норм. Это комфорт всей семьи, безопасность и даже скорость слива воды.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Какие бывают ванны

Перед тем как перейти к стандартам установки, давайте разберёмся с видами чаш:

  • Чугун. Классика, проверенная временем. Долговечные, тяжёлые, отлично держат тепло. Но их сложнее транспортировать и устанавливать.
  • Сталь. Лёгче чугуна, но шумнее: звук воды слышен гораздо отчётливее. Зато больше вариантов по дизайну.
  • Акрил. Лёгкие и тёплые на ощупь. Важно выбирать литой акрил, а не композит — иначе рискуете купить недолговечный пластик. Для них нужен каркас, иначе чаша не выдержит нагрузки.
  • Керамика. Изысканный вариант для тех, кто готов заплатить за красоту и долговечность. Но вес и цена — выше всех.

Какая высота считается нормой

Согласно СНиП 3.05.01-85, оптимальная высота бортика ванны — 60 см. Это удобно большинству людей. Но есть и другие требования:

  • От дна до потолка — минимум 2 метра, чтобы не биться головой.
  • Высота установки над сливом — 12-15 см, чтобы вода стекала нормально.
  • Высота смесителя — на 20 см выше бортика.

Можно ли отклоняться от стандартов

Да, если это оправдано:

  • Для детей, пожилых или людей с ограниченными возможностями лучше опустить бортик до 50 см.
  • Для высоких членов семьи — наоборот, поднять выше.

Важно помнить: максимальная высота — 70 см, иначе забираться в ванну будет неудобно.

Что делать, если ванна "не вписывается"

Иногда купленная ванна не подходит по высоте. Вот что можно предпринять:

  • Если слишком низко — меняем ножки на более длинные или удлиняем их с помощью трубок. Чугунные модели можно поднять на кирпичи или деревянные блоки.
  • Если слишком высоко — ставим ступеньку, делаем нескользящее дно и устанавливаем поручни.

Если слив работает плохо — попробуйте сдвинуть чашу ближе к канализационной трубе.

Маленький совет

Чем ближе ванна к сливу, тем ниже её можно поставить. Это поможет сэкономить несколько сантиметров и сделать установку удобнее.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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