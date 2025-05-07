Почему ванна на высоких ножках может стать проблемой — неожиданный секрет установки

Задумывались ли вы, что всего несколько сантиметров могут превратить купание в удовольствие или, наоборот, в сплошное мучение? Высота установки ванны — это не просто цифры из строительных норм. Это комфорт всей семьи, безопасность и даже скорость слива воды.
Перед тем как перейти к стандартам установки, давайте разберёмся с видами чаш:
Согласно СНиП 3.05.01-85, оптимальная высота бортика ванны — 60 см. Это удобно большинству людей. Но есть и другие требования:
Да, если это оправдано:
Важно помнить: максимальная высота — 70 см, иначе забираться в ванну будет неудобно.
Иногда купленная ванна не подходит по высоте. Вот что можно предпринять:
Если слив работает плохо — попробуйте сдвинуть чашу ближе к канализационной трубе.
Чем ближе ванна к сливу, тем ниже её можно поставить. Это поможет сэкономить несколько сантиметров и сделать установку удобнее.
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. Ванной называют также резервуары для обмывания и погружения разных частей тела, например: сидячая ванна, ножная ванна, глазная ванночка.
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