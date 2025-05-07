Подтекает из-под крана? Вот почему — и как это исправить за 15 минут

Вы замечали, как неожиданно начинает подтекать кран на кухне или в ванной? Это неприятно, но, как правило, не смертельно: чаще всего поломку можно исправить самостоятельно, без вызова сантехника. Разберёмся, какие причины вызывают течь, как понять тип смесителя и что делать, если он сломался.
Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проточная вода
Что вызывает протечку
Вот основные причины:
Ошибки при монтаже. Если после установки почти сразу появилась течь, вероятно, была допущена ошибка. Решение — разобрать и правильно собрать прибор.
Износ уплотнительной прокладки. Со временем она теряет упругость. Поможет только замена.
Трещина на корпусе. Даже тонкая, едва заметная трещина даёт течь. Выход один — замена всего смесителя.
Засорение запорного узла. Часто случается у однорычажных моделей. Нужно чистить или менять.
Износ кран-буксы. У двухвентильных моделей изнашиваются детали. Поможет замена элемента.
Общий износ. Если всё старое и расшатано, лучше сменить смеситель полностью.
Как определить тип смесителя
Важно понять, с чем вы имеете дело:
Двухвентильные. Два вентиля: один для холодной, другой для горячей воды. Если вентиль крутится на несколько оборотов — это классический тип. Если нужен только пол-оборота — у вас полуоборотная кран-букса.
Однорычажные. Регулируются одним рычагом. Внутри может быть либо картридж с дисками, либо подпружиненный шар. Отличить их можно только при разборе (шаровые — более плавные).
Ремонт своими руками: пошаговые инструкции
Перед началом работ всегда перекрывайте воду!
Двухвентильный с кран-буксой
Снимите заглушку и вентиль.
Открутите кран-буксу.
Замените старую прокладку.
Соберите всё обратно.
Двухвентильный с полуоборотной буксой
Снимите заглушку и вентиль.
Открутите буксу.
Поставьте новый узел.
Закрутите и соберите.
Однорычажный с дисковым картриджем
Снимите заглушку и фиксатор рычага.
Разберите корпус, достаньте картридж.
Осмотрите и, если нужно, замените его.
Соберите прибор, установив детали на место.
Однорычажный с шаровым механизмом
Разберите корпус, доберитесь до шара и пружин.
Проверьте детали, замените повреждённые.
Соберите прибор обратно.
Модели с поворотным изливом
Снимите излив, замените прокладку.
Если излив встроен, снимите весь кран с раковины, замените кольца-прокладки.
Накладные приборы
Открутите гайки, отсоедините смеситель.
Замените прокладки.
Закрутите всё обратно.
Уточнения
Бу́кса (от нем. Büchse - коробка, изначально из самшита) — стальная или чугунная коробка, внутри которой размещены подшипник скольжения, вкладыш, смазочный материал и устройство для подачи смазочного материала к шейке вала колёсной пары, либо роликовый подшипник качения и специальный смазочный материал.