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Подтекает из-под крана? Вот почему — и как это исправить за 15 минут

2:59
Недвижимость

Вы замечали, как неожиданно начинает подтекать кран на кухне или в ванной? Это неприятно, но, как правило, не смертельно: чаще всего поломку можно исправить самостоятельно, без вызова сантехника. Разберёмся, какие причины вызывают течь, как понять тип смесителя и что делать, если он сломался.

Проточная вода
Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Проточная вода

Что вызывает протечку

Вот основные причины:

  • Ошибки при монтаже. Если после установки почти сразу появилась течь, вероятно, была допущена ошибка. Решение — разобрать и правильно собрать прибор.
  • Износ уплотнительной прокладки. Со временем она теряет упругость. Поможет только замена.
  • Трещина на корпусе. Даже тонкая, едва заметная трещина даёт течь. Выход один — замена всего смесителя.
  • Засорение запорного узла. Часто случается у однорычажных моделей. Нужно чистить или менять.
  • Износ кран-буксы. У двухвентильных моделей изнашиваются детали. Поможет замена элемента.
  • Общий износ. Если всё старое и расшатано, лучше сменить смеситель полностью.

Как определить тип смесителя

Важно понять, с чем вы имеете дело:

  • Двухвентильные. Два вентиля: один для холодной, другой для горячей воды. Если вентиль крутится на несколько оборотов — это классический тип. Если нужен только пол-оборота — у вас полуоборотная кран-букса.
  • Однорычажные. Регулируются одним рычагом. Внутри может быть либо картридж с дисками, либо подпружиненный шар. Отличить их можно только при разборе (шаровые — более плавные).

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Перед началом работ всегда перекрывайте воду!

  • Двухвентильный с кран-буксой
  • Снимите заглушку и вентиль.
  • Открутите кран-буксу.
  • Замените старую прокладку.
  • Соберите всё обратно.

Двухвентильный с полуоборотной буксой

  • Снимите заглушку и вентиль.
  • Открутите буксу.
  • Поставьте новый узел.
  • Закрутите и соберите.

Однорычажный с дисковым картриджем

  • Снимите заглушку и фиксатор рычага.
  • Разберите корпус, достаньте картридж.
  • Осмотрите и, если нужно, замените его.
  • Соберите прибор, установив детали на место.

Однорычажный с шаровым механизмом

  • Разберите корпус, доберитесь до шара и пружин.
  • Проверьте детали, замените повреждённые.
  • Соберите прибор обратно.

Модели с поворотным изливом

  • Снимите излив, замените прокладку.
  • Если излив встроен, снимите весь кран с раковины, замените кольца-прокладки.

Накладные приборы

  • Открутите гайки, отсоедините смеситель.
  • Замените прокладки.
  • Закрутите всё обратно.

Уточнения

Бу́кса (от нем. Büchse - коробка, изначально из самшита) — стальная или чугунная коробка, внутри которой размещены подшипник скольжения, вкладыш, смазочный материал и устройство для подачи смазочного материала к шейке вала колёсной пары, либо роликовый подшипник качения и специальный смазочный материал.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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