Подтекает из-под крана? Вот почему — и как это исправить за 15 минут

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, как неожиданно начинает подтекать кран на кухне или в ванной? Это неприятно, но, как правило, не смертельно: чаще всего поломку можно исправить самостоятельно, без вызова сантехника. Разберёмся, какие причины вызывают течь, как понять тип смесителя и что делать, если он сломался.

Фото: Openverse by jcheng, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Проточная вода

Что вызывает протечку

Вот основные причины:

Ошибки при монтаже. Если после установки почти сразу появилась течь, вероятно, была допущена ошибка. Решение — разобрать и правильно собрать прибор.

Износ уплотнительной прокладки. Со временем она теряет упругость. Поможет только замена.

Трещина на корпусе. Даже тонкая, едва заметная трещина даёт течь. Выход один — замена всего смесителя.

Засорение запорного узла. Часто случается у однорычажных моделей. Нужно чистить или менять.

Износ кран-буксы. У двухвентильных моделей изнашиваются детали. Поможет замена элемента.

Общий износ. Если всё старое и расшатано, лучше сменить смеситель полностью.

Как определить тип смесителя

Важно понять, с чем вы имеете дело:

Двухвентильные. Два вентиля: один для холодной, другой для горячей воды. Если вентиль крутится на несколько оборотов — это классический тип. Если нужен только пол-оборота — у вас полуоборотная кран-букса.

Однорычажные. Регулируются одним рычагом. Внутри может быть либо картридж с дисками, либо подпружиненный шар. Отличить их можно только при разборе (шаровые — более плавные).

Ремонт своими руками: пошаговые инструкции

Перед началом работ всегда перекрывайте воду!

Двухвентильный с кран-буксой

Снимите заглушку и вентиль.

Открутите кран-буксу.

Замените старую прокладку.

Соберите всё обратно.

Двухвентильный с полуоборотной буксой

Снимите заглушку и вентиль.

Открутите буксу.

Поставьте новый узел.

Закрутите и соберите.

Однорычажный с дисковым картриджем

Снимите заглушку и фиксатор рычага.

Разберите корпус, достаньте картридж.

Осмотрите и, если нужно, замените его.

Соберите прибор, установив детали на место.

Однорычажный с шаровым механизмом

Разберите корпус, доберитесь до шара и пружин.

Проверьте детали, замените повреждённые.

Соберите прибор обратно.

Модели с поворотным изливом

Снимите излив, замените прокладку.

Если излив встроен, снимите весь кран с раковины, замените кольца-прокладки.

Накладные приборы

Открутите гайки, отсоедините смеситель.

Замените прокладки.

Закрутите всё обратно.

Уточнения

Бу́кса (от нем. Büchse - коробка, изначально из самшита) — стальная или чугунная коробка, внутри которой размещены подшипник скольжения, вкладыш, смазочный материал и устройство для подачи смазочного материала к шейке вала колёсной пары, либо роликовый подшипник качения и специальный смазочный материал.



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