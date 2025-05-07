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Как не ошибиться с выбором цветов для интерьера: самые распространённые ошибки

2:25
Недвижимость

Подобрать правильные цвета для интерьера — это настоящее искусство, и многое зависит от того, как они взаимодействуют друг с другом. Ошибки в сочетаниях могут не только испортить внешний вид вашего дома или офиса, но и создать атмосферу, которая будет вызывать неудобства. Так какие же комбинации стоит избегать, чтобы не попасть впросак?

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

Сочетание серого с теплыми цветами

Серый цвет в интерьере может быть элегантным и стильным, особенно на стенах. Однако, если вы решите дополнить его теплыми цветами, такими как красный, оранжевый или фиолетовый, это может создать не совсем удачное впечатление. Несмотря на то, что серый и теплые оттенки могут казаться на первый взгляд хорошей комбинацией, эксперты советуют избегать такого сочетания. Серый может сделать помещение слишком холодным и лишить его тепла, которое обеспечивают теплые оттенки. Вместо этого выбирайте голубой. Это сочетание создаст богатую и гармоничную атмосферу, которая будет и спокойной, и энергичной одновременно.

Дизайнер Тереза Маннс из Висконсина отмечает, что именно голубой создает неагрессивное, но яркое пространство, которое будет комфортным для проживания. "Голубой оттенок помогает добавить глубину и теплоту, в то время как серый может только усилить контраст", — говорит она.

Яркий белый и темно-синий: не лучшее сочетание

Синий — это цвет богатства и роскоши, и в интерьере он может сыграть ключевую роль. Однако яркий белый не всегда будет ему в помощь. Сочетание темно-синего с ярким белым может создать слишком резкий контраст, что приведет к дисбалансу в восприятии комнаты. Яркий белый в таком контексте усиливает интенсивность синего, делая атмосферу слишком напряженной.

Дизайнер Мисси Стюарт из Хьюстона предлагает заменить белый на серый. "Серый смягчает яркость синего и действует как успокаивающий элемент. Вместо того чтобы создавать сильный контраст, серый делает пространство более гармоничным и сбалансированным", — объясняет она.

Такое сочетание будет не только визуально приятным, но и способствующим созданию спокойной обстановки, пишет журнал homesandgardens.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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