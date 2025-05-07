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Чудесный трюк из СССР по чистке обожжённого утюга: попробуйте, эффект будет шикарен

2:02
Недвижимость

Глажка — это настоящее искусство, и для многих людей она становится настоящим испытанием. Даже если утюг стоит на полке, в любой момент может возникнуть проблема с его использованием. Что делать, если утюг неожиданно начал оставлять черные пятна на ткани или вовсе "сгорел"? Не спешите паниковать — восстановить его можно.

Глажка
Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Глажка

Почему утюг портит одежду?

Самая частая причина пригоревших участков на утюге — неправильная настройка температуры. Особенно это касается синтетических тканей, которые могут испортиться от перегрева. Если в процессе глажки температура утюга была слишком высокой для выбранного типа ткани, на подошве начинают образовываться пригоревшие участки.

Эти следы могут загрязнять одежду, оставляя чёрные пятна. Чтобы избежать этого, важно всегда тщательно следить за температурным режимом и выбирать подходящую настройку для разных тканей.

Как правильно чистить утюг?

Если вы заметили, что подошва утюга пригорает, не стоит сразу использовать агрессивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность. Вместо этого стоит воспользоваться специальными чистящими спреями, которые подходят для разных типов утюгов — от алюминиевых до керамических. Такой спрей можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, и он эффективно очищает утюг от грязных следов и пригораний, при этом не царапая его.

А вот и ещё один совет из СССР, который будет полезен в домашних условиях. Простой и дешёвый способ восстановить утюг — это использовать лимонную кислоту. Приготовьте раствор, растворив 2 столовые ложки лимонной кислоты в 4 децилитрах воды.

После этого пропитайте ткань раствором, нанесите на загрязнённый участок утюга и оставьте на 10 минут. Затем аккуратно очистите поверхность утюга. Это работает на все 100%

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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