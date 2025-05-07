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Одна ошибка при стирке, которая портит вашу одежду

1:55
Недвижимость

Стирка кажется до невозможности простой: положил бельё в машинку, добавил порошок, нажал кнопку — и техника сделает всё за тебя. Но на деле именно в этих, казалось бы, рутинных действиях мы совершаем ошибки, которые каждый день портят наш гардероб.

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

Одна из них — пренебрежение тем, что стоит выворачивать одежду наизнанку перед стиркой. Это может казаться лишним движением, но на самом деле в нём кроется огромная разница.

Невидимая защита ткани

По словам экспертов, выворачивание одежды — не придирка для зануд, а способ защитить любимые вещи от выцветания, растягивания, катышков и потери формы. Лицевая сторона ткани — именно та, которая видна окружающим, — больше всего страдает от трения о барабан машинки, от агрессивных моющих средств и от механического воздействия во время отжима.

А если речь идёт о футболке с принтом, рубашке с пуговицами, джинсах с декоративной строчкой или кофте с вышивкой, вы не оставляете им шанса выглядеть хорошо после пары стирок, если не выворачиваете их.

Как стирка портит вещи — и как это предотвратить

Стирая одежду наизнанку, вы фактически меняете зоны износа: лицевые элементы защищены, а внутренняя сторона — именно та, которая чаще всего загрязняется — становится доступной воде и порошку. И в этом вся хитрость: вещи не только дольше остаются как новые, но и лучше очищаются. Это особенно важно для спортивной и домашней одежды, где запах и загрязнения скапливаются именно внутри.

В случае с тонким бельём, особенно женским, не стоит забывать и о специальных мешках для стирки — бюстгальтеры при этом обязательно нужно застёгивать, чтобы крючки не деформировали ткань других вещей.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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