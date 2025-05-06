Умный холодильник от Samsung: знает, что вы забыли купить — и сам всё закажет

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда мы думаем о холодильнике, чаще всего представляем себе обычную белую коробку, которая исправно охлаждает продукты. Она стоит на своём месте, не шумит, не требует внимания и делает ровно то, для чего создана — продлевает срок хранения еды. Таких холодильников миллионы, и они надёжно служат своим владельцам.

Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка холодильника

Но в мире технологий всё стремительно меняется — и, похоже, дни "просто холодильников" сочтены.

Что такое умный холодильник и зачем он вообще нужен?

Смарт-холодильник — это не очередной маркетинговый трюк. Это бытовая техника нового поколения, которая умеет больше, чем просто охлаждать.

Умные холодильники умеют:

Сканировать содержимое с помощью встроенных камер.

Оповещать о заканчивающихся продуктах.

Синхронизироваться с приложениями доставки.

Давать советы по приготовлению блюд из того, что у вас осталось.

Позволять заказывать продукты прямо с сенсорного экрана на двери.

И всё это — не фантастика, а реальные функции уже доступных моделей, в первую очередь от Samsung.

Больше, чем холодильник: он думает за вас

Обычный холодильник не знает, что вы забыли купить яйца или молоко. А вот умный холодильник — знает. И не просто сообщает об этом на дисплее, а предлагает пополнить запасы через интернет-магазин. Если вы привязали карточку и подключили Wi-Fi, покупка продуктов превращается в один клик на экране холодильника — даже не заходя в телефон.

Технология создана для тех, кто не хочет тратить время на списки и магазины. Холодильник сам предложит, что купить, сравнит цены и даже подскажет, что вы не ели уже неделю.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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