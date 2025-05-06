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Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы

2:25
Недвижимость

Микроволновка прочно вошла в повседневную жизнь, но при этом остаётся загадкой для многих пользователей. Кто-то считает её исключительно прибором для разогрева пищи, другие — опасной для здоровья, а третьи вообще забывают, что в ней можно готовить.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Между тем микроволновая печь — это не просто помощник для занятых, но и потенциальный источник проблем, если ею пользоваться неправильно.

История: от роскоши до бытового стандарта

Когда в 1955 году микроволновая печь впервые появилась в американских домах, позволить себе её могли лишь единицы. Стоимость устройства превышала $1300, что делало его предметом роскоши. Спустя десятилетия, в странах Восточной Европы, включая Чехословакию, такие приборы стали называть магнетронными грилями — термин, который не прижился.

Сегодня же микроволновка — привычная часть кухни, хотя не все умеют обращаться с ней грамотно.

Уход: одна ошибка — и техника под угрозой

Эксперты рекомендуют после каждого использования протирать камеру микроволновки сухой и мягкой тканью, чтобы удалить остатки влаги и жира. Но, как правило, большинство этим советом пренебрегает. Как минимум, стоит оставлять дверцу приоткрытой, чтобы влага испарялась естественным образом. Это простое действие снижает риск образования плесени и неприятного запаха.

Также специалисты советуют использовать пластиковую крышку при разогреве пищи, чтобы жир не разбрызгивался по внутренней поверхности камеры. Впрочем, и здесь есть нюанс: не каждый пластик безопасен при нагревании.

Что никогда нельзя класть в микроволновку

Старое правило остаётся в силе: металл и микроволны несовместимы. Не допускается использование посуды с золотым или серебряным декором — узоры быстро выгорают, а микроволновка рискует выйти из строя. Особенно опасны тонкие металлические элементы, которые могут вызвать искрение.

Отдельное внимание стоит уделить пластику. Даже если контейнер помечен как пригодный для микроволновки, при нагреве он может выделять вредные вещества, а также микропластик. Последний уже стал частью нашей пищевой цепи, и его влияние на организм ещё до конца не изучено.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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