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Стиральная машина гремит и скачет? Не торопитесь с покупкой новой — решение есть

1:43
Недвижимость

Когда стиральная машина в доме начинает звучать громче перфоратора, это не просто раздражает — это может стать поводом для жалоб от соседей. Тем не менее, эксперты уверяют — в большинстве случаев проблему можно решить своими силами. Покупка новой машины — это крайний вариант.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Чтобы определить, что происходит с вашей техникой, сначала прислушайтесь: какой именно звук она издаёт?

1. Глухой стук

Если стиральная машина "скачет" и сильно вибрирует при отжиме, скорее всего, в барабане находятся свободные металлические детали — например, молнии или пуговицы. Они могут не только издавать громкий шум, но и застревать в уплотнителе двери или даже проникнуть в пространство между барабаном и корпусом.

Это уже повод остановить использование машины и вызвать мастера: дальнейшая работа может привести к поломке или даже к протечке.

2. Щелчки

Если при запуске вы слышите "клик-клик", это может быть сигналом о неисправности впускного клапана. Эксперты отмечают, что такой звук напоминает щелчок фотокамеры. Обычно он сопровождается проблемами с набором воды. Причина — ржавчина или засор в клапане. В этом случае поможет чистка или замена детали.

3. Скрежет и визг

Звук, похожий на работу шлифовальной машины, часто вызван перегрузкой барабана. Попробуйте уменьшить объём белья. Если не помогло, возможно, изношен подшипник. Он отвечает за вращение барабана и при износе начинает скрипеть. Это уже случай, когда необходим профессиональный ремонт.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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