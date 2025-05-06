Стиральная машина гремит и скачет? Не торопитесь с покупкой новой — решение есть

Когда стиральная машина в доме начинает звучать громче перфоратора, это не просто раздражает — это может стать поводом для жалоб от соседей. Тем не менее, эксперты уверяют — в большинстве случаев проблему можно решить своими силами. Покупка новой машины — это крайний вариант.
Чтобы определить, что происходит с вашей техникой, сначала прислушайтесь: какой именно звук она издаёт?
Если стиральная машина "скачет" и сильно вибрирует при отжиме, скорее всего, в барабане находятся свободные металлические детали — например, молнии или пуговицы. Они могут не только издавать громкий шум, но и застревать в уплотнителе двери или даже проникнуть в пространство между барабаном и корпусом.
Это уже повод остановить использование машины и вызвать мастера: дальнейшая работа может привести к поломке или даже к протечке.
Если при запуске вы слышите "клик-клик", это может быть сигналом о неисправности впускного клапана. Эксперты отмечают, что такой звук напоминает щелчок фотокамеры. Обычно он сопровождается проблемами с набором воды. Причина — ржавчина или засор в клапане. В этом случае поможет чистка или замена детали.
Звук, похожий на работу шлифовальной машины, часто вызван перегрузкой барабана. Попробуйте уменьшить объём белья. Если не помогло, возможно, изношен подшипник. Он отвечает за вращение барабана и при износе начинает скрипеть. Это уже случай, когда необходим профессиональный ремонт.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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