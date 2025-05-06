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Для классических радиаторов звучит похоронный звон: на смену им придёт более мощный вариант

2:01
Недвижимость

Во многих домах по-прежнему стоят классические радиаторы — особенно в холодные месяцы они остаются главными помощниками в борьбе за тепло. Но их время постепенно уходит.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Всё больше стран и семей переходят на альтернативные системы отопления, и звучит это не как тревога, а как хорошая новость: на смену радиаторам приходят мощные и экономичные тепловые насосы.

Что такое тепловой насос и как он работает

На первый взгляд, принцип работы может показаться сложным, но на самом деле всё довольно просто — примерно как у холодильника, только наоборот.

Вместо того чтобы забирать тепло из продуктов, тепловой насос получает его из окружающей среды — из воздуха, земли или воды. Специальный антифриз передаёт это тепло испарителю, где циркулирует хладагент. Он испаряется, компрессор сжимает газ, и в результате температура поднимается до 80 °C. После этого тепло передаётся в воду, которая идёт по трубам и обогревает весь дом.

Почему это выгоднее, чем радиаторы

Главное преимущество — экономичность. Несмотря на более высокую цену установки по сравнению с радиатором, тепловой насос быстро окупается за счёт низкого потребления энергии. Особенно это актуально для частных домов, где есть хоть какая-то теплоизоляция.

Кроме того, насос работает не только на обогрев, но и на охлаждение — в жару он может заменить кондиционер. А ещё он почти не требует обслуживания, работает бесшумно и обеспечивает более здоровый воздух в доме, не сжигая кислород и не создавая сухость.

Устойчивое тепло будущего

Переход на тепловые насосы — это не просто шаг к комфорту. Это вклад в будущее: меньше выбросов, меньше расходов, больше уюта. Пока радиаторы медленно уходят в прошлое, тепловые насосы становятся символом прогресса — тихим, но уверенным.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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